Al igual que en otros puntos icónicos de la capital, como el Paseo de la Reforma y la Calzada de Tlalpan, personal del Gobierno plantó flores de cempasúchil en las jardineras que rodean la fuente de Cibeles, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El anaranjado de estas llamativas flores que suelen acompañar la celebración del Día de Muertos contrasta con el rosa, morado y otras tonalidades de otro tipo de flores que también decoran este espacio.

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Turistas que paseaban por el punto este jueves 4 de junio se acercaron a tomar fotografías tanto de la fuente, réplica de la que se ubica en Madrid, España, como de las flores de cempasúchil, que también llamaron la atención de habitantes locales que caminaban por la zona.

Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

La plantación de flores de cempasúchil en puntos estratégicos de la CDMX, prácticamente cinco meses antes de lo acostumbrado, responde a los preparativos para recibir a miles de turistas que vendrán a la ciudad con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que por primera vez en la historia, productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de esta flor, con la intención de compartir la tradición del Día de Muertos con aquellos que vengan a visitar la ciudad.

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