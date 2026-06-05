[Publicidad]
Al igual que en otros puntos icónicos de la capital, como el Paseo de la Reforma y la Calzada de Tlalpan, personal del Gobierno plantó flores de cempasúchil en las jardineras que rodean la fuente de Cibeles, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El anaranjado de estas llamativas flores que suelen acompañar la celebración del Día de Muertos contrasta con el rosa, morado y otras tonalidades de otro tipo de flores que también decoran este espacio.
Lee también GAM transforma la entrada de Cuautepec; estrena Águila Monumental y sendero seguro
Turistas que paseaban por el punto este jueves 4 de junio se acercaron a tomar fotografías tanto de la fuente, réplica de la que se ubica en Madrid, España, como de las flores de cempasúchil, que también llamaron la atención de habitantes locales que caminaban por la zona.
La plantación de flores de cempasúchil en puntos estratégicos de la CDMX, prácticamente cinco meses antes de lo acostumbrado, responde a los preparativos para recibir a miles de turistas que vendrán a la ciudad con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que por primera vez en la historia, productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de esta flor, con la intención de compartir la tradición del Día de Muertos con aquellos que vengan a visitar la ciudad.
Gobierno de la CDMX coloca flores de cempasúchil sobre Calzada de Tlalpan; trabajos concluirán el próximo viernes
[Publicidad]
Más información
Estados
Gracias a alerta del FBI, capturan a presunto agresor sexual de un menor de edad en Guanajuato; rescatan a víctima
Tendencias
VIDEOS: Así se sintió el sismo de HOY 5 de junio en CDMX; usuarios comparten clips del movimiento en redes sociales
Tendencias
Fernanda Blaz revela estado de salud de su mascota tras caída; "De los peores días de mi vida", dice
Estados
Evacúan a más de 350 personas por presunta fuga de gas en guardería del IMSS en Mazatlán; no se reportan lesionados
Sección
¿Dónde ver GRATIS el trofeo del Mundial 2026 en la CDMX?
Sección
¿Te enamoraste de un extranjero durante el Mundial? Guía para casarse en México
Sección
Pronóstico del clima en CDMX: A esta hora se dejará venir la tormenta HOY viernes 5 de junio
Sección
El sueño de Efraín Juárez en Pumas se apaga por desacuerdos con la directiva