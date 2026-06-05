La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, entregó la nueva Biblioteca Inmersiva Digital de la colonia Arboledas del Sur, un espacio rehabilitado que forma parte de una estrategia para transformar las bibliotecas públicas de la demarcación en centros modernos de aprendizaje, innovación y convivencia comunitaria.

Con una inversión superior a los 4.6 millones de pesos, la edil destacó que la obra no solo representa la renovación física de un inmueble que permaneció en el abandono durante años, sino la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo educativo y cultural de la comunidad.

La rehabilitación incluyó trabajos integrales de infraestructura, entre ellos la renovación de muros, pisos, ventanas, puertas, instalaciones eléctricas y sanitarias; además de la construcción de una terraza, gradas tipo auditorio, jardineras, mobiliario especializado, libreros y espacios de convivencia.

La rehabilitación incluyó trabajos integrales de infraestructura; además de la construcción de una terraza, gradas tipo auditorio, jardineras y espacios de convivencia. Foto: Especial

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También se colocaron nuevas luminarias, reflectores, cancelería, elementos decorativos metálicos y señalética institucional, además de realizar labores de impermeabilización y mejoramiento de banquetas en el entorno.

Gabriela Osorio recordó que el proyecto surgió a partir de un proceso participativo en el que vecinos y niños expresaron cómo imaginaban su biblioteca ideal. El resultado fue un espacio enfocado en la ciencia y la tecnología, equipado con experiencias inmersivas digitales y diseñado para estimular la curiosidad y el pensamiento crítico.

“Queremos hacer de lo público sinónimo de calidad. La ciencia, la tecnología y la cultura son derechos para todas y todos, no privilegios para quienes pueden pagarlos”, expresó.

La edil dijo que también planea implementar un “pasaporte” para que niñas, niños y jóvenes visiten las 19 bibliotecas. Foto: Especial

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La alcaldesa destacó además que Tlalpan se convirtió en el primer gobierno de una demarcación en impulsar una red integral de bibliotecas temáticas renovadas. El objetivo es transformar las 19 bibliotecas de la alcaldía, cada una con una vocación distinta.

La edil dijo que también planea implementar un “pasaporte” para que niñas, niños y jóvenes visiten las 19 bibliotecas y descubran las diferentes experiencias educativas que ofrecerá cada una.

Subrayó que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo enfocada en las nuevas generaciones.

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“Una biblioteca significa pensar en las próximas generaciones. Significa ofrecer un espacio seguro para estudiar, aprender, reunirse y construir comunidad”, afirmó.

Concluyó que estos espacios también buscan combatir la desinformación y fomentar el acceso al conocimiento mediante la lectura, la investigación y el pensamiento crítico.

vr/cr