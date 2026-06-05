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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen movilizaciones y bloqueos en diversos puntos de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, generando afectaciones a la circulación vehicular.
Uno de los puntos con presencia de manifestantes se encuentra en la zona del Ángel de la Independencia, en el cruce de Reforma y Florencia, donde se reporta un bloqueo con aproximadamente 50 integrantes de la organización.
Otro grupo de la CNTE, con cerca de 150 personas, mantiene presencia en la Glorieta del Ahuehuete, con cierre a la circulación sobre Paseo de la Reforma y Río Rhin.
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También se registra una concentración frente al Senado de la República, donde alrededor de 500 manifestantes mantienen bloqueado el cruce de Reforma e Insurgentes.
Además, otro contingente de la CNTE mantiene bloqueo en Paseo de la Reforma y Bucareli, como parte de las acciones de protesta que continúan este día.
Autoridades capitalinas mantienen presencia en la zona para realizar cortes viales y dar seguimiento a la movilización, mientras se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas.
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