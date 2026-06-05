Para este viernes 5 de junio de 2026 se prevé una jornada de movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, con la participación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones sociales, colectivos y comunidad estudiantil.

La CNTE tiene programada una concentración a las 10:00 horas en los cruces de Paseo de la Reforma e Insurgentes, así como Reforma y Bucareli, a la altura de la Torre del Caballito. Los docentes exigirán la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, el cese de descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y el cumplimiento de acuerdos relacionados con la no represión al magisterio.

Las autoridades no descartan que puedan registrarse bloqueos en otros puntos de Paseo de la Reforma.

Más tarde, a las 11:00 horas, diversas organizaciones sociales se concentrarán en la estación Etiopía/Plaza de la Transparencia del Metro, ubicada en Diagonal San Antonio y Xola, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. La movilización será en contra de lo que consideran injerencia imperialista de Estados Unidos y en defensa de la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe.

A la misma hora, integrantes de Liberación Animal MX acudirán a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para entregar más de 16 mil firmas contra un proyecto de investigación relacionado con sucesión entomológica en cadáveres de cerdo dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. El colectivo señala que dicho proyecto presuntamente promueve la explotación y muerte de animales.

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En tanto, la Comunidad Politécnica se reunirá a las 12:00 horas en las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Prolongación Manuel Carpio, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, donde recibirán la respuesta del secretario de Educación Pública a su pliego petitorio.

Entre sus demandas se encuentran el reconocimiento del movimiento estudiantil, la destitución de autoridades de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional por presuntas irregularidades, la conformación de una comisión para la elección de la terna para la dirección general, la desaparición del patronato y el regreso de recursos recaudados a nombre del IPN.

Por la tarde, el Colectivo TrasuiX realizará el llamado “Metro popular” a las 15:00 horas en la estación Hidalgo del Metro, en los cruces de avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc. El grupo busca manifestarse contra la limpieza social, el despojo y el desplazamiento que, señalan, se oculta detrás de obras en la capital.

Además, durante el día, integrantes del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes acudirán a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, en la colonia San Rafael, para acompañar una audiencia relacionada con un presunto responsable del delito de abuso sexual. El colectivo solicitará la revisión del caso y denunciará posibles irregularidades en la investigación.

Ante estas movilizaciones, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público tomar previsiones y considerar rutas alternas.

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