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Este fin de semana el Metrobús tendrá modificaciones temporales en las líneas 1, 3, 4 y 7 debido a la realización de eventos recreativos y deportivos en distintas vialidades de la Ciudad de México.
Las afectaciones se presentarán el sábado 6 y domingo 7 de junio, con la suspensión temporal de estaciones y operación parcial en algunos corredores.
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¿Qué líneas del Metrobús tendrán modificaciones el sábado 6 de junio?
El Metrobús confirmó que el sábado 6 de junio, de las 7:00 a las 11:00 horas, las líneas 1, 3, 4 y 7 modificarán su operación por un evento recreativo.
Línea 1
Estaciones sin servicio:
- Reforma
- Hamburgo
Con servicio:
- Indios Verdes - Plaza de la República
- Insurgentes - El Caminero
Línea 3
Sin servicio:
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Con servicio:
- Tenayuca - Buenavista III
- Cuauhtémoc - Pueblo Santa Cruz Atoyac
Línea 4 Ruta Norte
Sin servicio:
- Buenavista IV - Bellas Artes
Con servicio:
- Teatro Blanquita - San Lázaro
- Pantitlán
- Alameda Oriente
Línea 4 Ruta Sur
Sin servicio:
- Buenavista IV - Amajac
Con servicio:
- Defensoría Pública - San Lázaro
- Terminal 1
- Terminal 2
Línea 7
Sin servicio:
- Hidalgo
- El Ángel
Con servicio:
- Indios Verdes - Glorieta Violeta
- La Diana - Campo Marte
¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas el domingo 7 de junio?
Para el domingo 7 de junio se prevén afectaciones en las distintas líneas del Metrobús por un evento deportivo.
Las líneas 3 y 7 modificarán su servicio de las 5:00 a las 9:00 horas, mientras que la Línea 4 lo hará de las 5:00 a las 10:00 horas.
Línea 3
Sin servicio de 5:00 a 9:00 horas:
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Con servicio:
- Tenayuca - Buenavista III
- Cuauhtémoc - Pueblo Santa Cruz Atoyac
Línea 4 Ruta Norte
Sin servicio de 5:00 a 10:00 horas:
- Buenavista IV - Bellas Artes
Con servicio:
- Teatro Blanquita - San Lázaro
- Pantitlán
- Alameda Oriente
Línea 4 Ruta Sur
Sin servicio de 5:00 a 10:00 horas:
- Buenavista - Amajac
Con servicio:
- Defensoría Pública - San Lázaro
- Terminal 1
- Terminal 2
Línea 7
Sin servicio de 5:00 a 9:00 horas:
- Hidalgo - Campo Marte
Con servicio:
- Indios Verdes - Glorieta Violeta
El Metrobús adelantó que la operación del sistema estará sujeta a las condiciones viales que se registren durante el día, ya que el servicio ha sido afectado últimamente por las manifestaciones de la CNTE en la capital.
afcl
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