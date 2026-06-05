Metrópoli | 05-06-26 | 08:20 | Actualizada | 05-06-26 | 08:20 |

Este fin de semana el tendrá modificaciones temporales en las líneas 1, 3, 4 y 7 debido a la realización de eventos recreativos y deportivos en distintas vialidades de la Ciudad de México.

Las afectaciones se presentarán el sábado 6 y domingo 7 de junio, con la suspensión temporal de estaciones y operación parcial en algunos corredores.

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¿Qué líneas del Metrobús tendrán modificaciones el sábado 6 de junio?

El Metrobús confirmó que el sábado 6 de junio, de las 7:00 a las 11:00 horas, las líneas 1, 3, 4 y 7 modificarán su operación por un evento recreativo.

Línea 1

Estaciones sin servicio:

  • Reforma
  • Hamburgo

Con servicio:

  • Indios Verdes - Plaza de la República
  • Insurgentes - El Caminero

Línea 3

Sin servicio:

  • Mina
  • Hidalgo
  • Juárez
  • Balderas

Con servicio:

  • Tenayuca - Buenavista III
  • Cuauhtémoc - Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio:

  • Buenavista IV - Bellas Artes

Con servicio:

  • Teatro Blanquita - San Lázaro
  • Pantitlán
  • Alameda Oriente

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio:

  • Buenavista IV - Amajac

Con servicio:

  • Defensoría Pública - San Lázaro
  • Terminal 1
  • Terminal 2

Línea 7

Sin servicio:

  • Hidalgo
  • El Ángel

Con servicio:

  • Indios Verdes - Glorieta Violeta
  • La Diana - Campo Marte

¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas el domingo 7 de junio?

Para el domingo 7 de junio se prevén afectaciones en las distintas líneas del Metrobús por un evento deportivo.

Las líneas 3 y 7 modificarán su servicio de las 5:00 a las 9:00 horas, mientras que la Línea 4 lo hará de las 5:00 a las 10:00 horas.

Línea 3

Sin servicio de 5:00 a 9:00 horas:

  • Mina
  • Hidalgo
  • Juárez
  • Balderas

Con servicio:

  • Tenayuca - Buenavista III
  • Cuauhtémoc - Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio de 5:00 a 10:00 horas:

  • Buenavista IV - Bellas Artes

Con servicio:

  • Teatro Blanquita - San Lázaro
  • Pantitlán
  • Alameda Oriente

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio de 5:00 a 10:00 horas:

  • Buenavista - Amajac

Con servicio:

  • Defensoría Pública - San Lázaro
  • Terminal 1
  • Terminal 2

Línea 7

Sin servicio de 5:00 a 9:00 horas:

  • Hidalgo - Campo Marte

Con servicio:

  • Indios Verdes - Glorieta Violeta

El Metrobús adelantó que la operación del sistema estará sujeta a las condiciones viales que se registren durante el día, ya que el servicio ha sido afectado últimamente por las manifestaciones de la CNTE en la capital.

afcl

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