Naucalpan, Méx.— Trabajadores de la empresa NauPark iniciaron el balizamiento de los cajones de estacionamiento para parquímetros en la Zona Azul, donde comenzará la primera etapa del programa.

Las zonas contempladas para la instalación del sistema son El Mirador, Naucalpan Centro, Industrial Alce Blanco, Centro Comercial Satélite, Lomas de Tecamachalco, Zona Azul y Boulevares.

El proyecto contempla espacios exclusivos para habitantes de las colonias incorporadas al programa, los cuales estarán identificados con color azul; sin embargo, podrán estacionarse en otros espacios en caso de que los asignados estén ocupados.

Se prevé que la instalación de las alcancías en Zona Azul comience en la segunda quincena de junio, para comenzar con su operación. Luego, se intervendrá en Ciudad Satélite.

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