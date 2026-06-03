La tercera jornada consecutiva de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocó afectaciones al servicio del Metrobús de la Ciudad de México, principalmente en las Líneas 3 y 4, debido a bloqueos y concentraciones de manifestantes en distintos puntos del Centro Histórico y vialidades primarias.

El Metrobús informó que las protestas obligaron a modificar recorridos y suspender operaciones en diversas estaciones, afectando a miles de usuarios que diariamente utilizan estas rutas para trasladarse entre el norte, centro y sur de la capital.

Línea 3 del Metrobús presenta servicio parcial

En la Línea 3, que corre de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac, las manifestaciones generaron el cierre del tramo comprendido entre las estaciones Mina y Cuauhtémoc.

Lee también Plaza Garibaldi se alista para el Mundial 2026; instalarán pantalla para partidos de México y reforzarán atención al turismo

Debido a esta situación, el Metrobús implementó un servicio provisional de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Jardín Pushkin.

Mientras el tramo que conecta Indios Verdes con Cuauhtémoc permanece sin servicio, una de las zonas de mayor demanda de pasajeros durante las horas pico.

Línea 4, la más afectada por las protestas

La Línea 4 del Metrobús registra las mayores afectaciones debido a los bloqueos de la CNTE en el primer cuadro de la ciudad.

En la Ruta Sur fueron suspendidas las estaciones comprendidas entre Plaza de la República y Pino Suárez Sur. Como alternativa, únicamente opera el servicio de San Lázaro a San Pablo.

Lee también Canaco CDMX se pronuncia por protestas de la CNTE; reporta pérdidas por más de 405 mdp

Por otra parte, en la Ruta Norte se mantienen cerradas las estaciones de Buenavista a Archivo General de la Nación. Ante ello, el Metrobús suspendió completamente esa ruta y solo ofrece servicio de San Lázaro hacia Alameda Oriente y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

CNTE mantiene bloqueos en oficinas federales

Las afectaciones al transporte público ocurren mientras integrantes de la CNTE continúan con una serie de protestas para exigir atención a sus demandas laborales y de seguridad social.

Durante esta tercera jornada de movilizaciones, los docentes bloquearon accesos y realizaron concentraciones frente a las sedes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, la organización mantiene plantones en diversos puntos del Centro Histórico, entre ellos:

Calle Tacuba, desde Allende hasta Eje Central.

Avenida 5 de Mayo, desde Eje Central hasta Simón Bolívar.

Avenida 20 de Noviembre, a partir de José María Izazaga.

LL