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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reanudó las corridas completas de la Línea 2 —de Tasqueña a Cuatro Caminos— la noche del jueves, pese a que horas antes había anunciado que el servicio total sería reactivado hasta el domingo por la mañana para avanzar en las obras de cara al Mundial FIFA 2026.
Las estaciones Chabacano, San Antonio Abad, Zócalo, Nativitas y Portales se mantendrán cerradas durante el servicio regular, es decir, no habrá ascensos ni descensos. Viaducto reabrirá, pero sólo hasta las 22:00 horas.
Lo anterior luego del caos originado por el servicio de apoyo de RTP, del que los usuarios se quejaron por tardado e incluso por la toma de camiones por la CNTE.
El Metro confirmó a EL UNIVERSAL que el servicio de lunes a viernes iniciará a las 05:00 horas, con corridas completas de Tasqueña a Cuatro Caminos; mientras que a las 22:00 horas se regresará al servicio emergente —con apoyo de RTP— de Pino Suárez a Xola. Para sábado y domingo no hay horario confirmado.
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