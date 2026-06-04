Comerciantes ambulantes aprovecharon los bloqueos en el Centro Histórico para vender productos, ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Además de esquivar lazos, casas de campaña y lonas; los transeúntes caminan por un laberinto en las calles de la zona rodeando mesas y bolsas con mercancía.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que el bloqueo de la CNTE está entre las calles Venustiano Carranza y Belisario Domingo, así como de Eje Central hasta Simón Bolívar, donde empieza el perímetro de vallas metálicas que limitan el acceso al Zócalo de la capital.

Los vendedores colocan mesa y sillas hasta plásticos con mercancía sobre la banqueta. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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El comercio informal se expandió a lo largo de esa área, incluso dentro del campamento de la Coordinadora, donde ofrecen ropa, playeras de fútbol, carteras, calcetines, cinturones, aguas de sabores hasta tlayudas hechas al comal.

Hay distintos tipos de vendedores, desde los que colocan una mesa y sillas; los que ponen un plástico con mercancía sobre la banqueta; así como los que ofrecen sus productos mientras caminan. “No se moje, maestro, aquí está el impermeable para las lluvias”, gritó un hombre mientras sostenía una docena de paquetes en las manos.

Incluso, algunos comerciantes instalaron rejas con productos sobre las vallas metálicas del perímetro de la Plaza de la Constitución, así como en cortinas de los negocios cerrados por los once días de bloqueo.

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