La nueva jornada de movilización ocurre luego de que este miércoles concluyera sin acuerdos la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y funcionarios de las secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como del ISSSTE. Tras el encuentro, los dirigentes magisteriales señalaron que las autoridades no presentaron una respuesta satisfactoria a sus demandas, por lo que las acciones de protesta continuarán.

Durante el miércoles, contingentes de la Coordinadora realizaron movilizaciones simultáneas en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del ISSSTE y de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Las protestas derivaron en bloqueos viales y afectaciones a diversos servicios, además de daños a inmuebles federales durante las manifestaciones en la sede de la SEP.

Las acciones forman parte de la huelga nacional indefinida iniciada por la CNTE y de una estrategia de presión que se ha intensificado en los últimos días con marchas, bloqueos, plantones y toma de instalaciones en la capital del país y otras entidades. El movimiento mantiene como principales exigencias la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y atención a diversas demandas laborales del magisterio disidente.

Nación 06:56 AM CNTE acuerda liberar casetas en accesos a la CDMX y estados La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó realizar este jueves una jornada de liberación de casetas de peaje en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México y en diversas entidades del país, además de que la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) acudirá a las 10:00 horas a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de los resolutivos aprobados por su Asamblea Nacional Representativa (ANR). Entre los puntos de liberación acordados se encuentra la caseta de San Marcos, que será cubierta por la Sección XXII de Oaxaca, así como la caseta de La Venta, donde participarán las secciones VII de Chiapas, XVIII de Michoacán y XXXIV de Zacatecas.





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