La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. con 1 año 3 meses y a Protein, S.A. de C.V. por 3 meses, para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal por haber proporcionado información falsa para obtener contrato e incumplirlo.

A través de un comunicado, explicó que en el caso de Alta Especialidad de Medicina y Capacitación se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que proporcionó información falsa en la Adjudicación Directa número AA-050GYR005-E220-2021 para contratar el "Servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología bajo el régimen ordinario, con vigencia del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021".

En ese sentido, detalló que en el contrato con el que resultó adjudicada la empresa manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando en realidad, uno de sus accionistas se desempeñaba como servidor público en el IMSS, por lo que la notificación de la sanción se realizó el 10 de julio de 2026.

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Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

Con respecto a la empresa Protein, precisó que se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación de 3 meses por omitir entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de la clave 010 000 2030 00 00 (cloroquina tableta, cada tableta contiene: fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina, envase con 1000 tabletas), por lo que incumplió el contrato abierto número U210105, con el que resultó adjudicada, derivado de la Adjudicación Directa número AA-012M7B998-E46-2021, cuyo objeto era la "Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos" y la notificación de la sanción se realizó el 9 de julio de 2026.

La dependencia destacó que las sanciones referidas aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y dichas empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

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Adicionalmente, enfatizó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

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Agregó que las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

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“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o incumplirlos, tiene consecuencias”, dijo.

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