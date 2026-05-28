El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, denunció que al aplicarse de manera generalizada la reforma para eliminar las llamadas pensiones doradas afecta a 100 mil familias de trabajadores jubilados que no tienen pensiones multimillonarias, por lo que presentó una iniciativa a fin de impedir la retroactividad y proteger los derechos adquiridos de los trabajadores y sus familias.

En conferencia de prensa, el senador priista, acompañado de dirigentes de la Alianza Nacional de Jubilados, afirmó que se afecta a “personas, hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio público, pero particularmente al trabajo diario y también para hacerle frente, en el caso de CFE, Pemex, a fenómenos hidrometeorológicos, terremotos, complejidades que tuvieron que atender en territorio”.

Manuel Añorve señaló que la pensión de esos trabajadores, superior a los 70 mil pesos, estaba acorde a la especialización y capacidad que tenían y no era producto de un capricho. Acusó a Morena de mentir y trastocar los derechos laborales de miles de jubilados.

“Están juzgando a poquitos que decían [que] tenían una pensión de un millón de pesos, por toda la mayoría que ustedes representan y también decirles que el grupo parlamentario del PRI va a estar con ustedes, vamos a seguir dando esta lucha, vamos a seguir levantando la voz. Tiene el gobierno, en las leyes secundarias, que terminar con esta anomalía y, lo más grave, tiene que terminar con ese atraco y ese ataque a las familias que ustedes representan”.

José Antonio Estefan Garfias, a nombre de los trabajadores jubilados, afirmó que nunca, desde que se promulgó la Constitución de 1917 hasta la fecha, se había aprobado una ley que afectara en perjuicio y de manera retroactiva. “Este es el primer momento. Por eso digo que se abrieron las puertas del infierno, porque se están generando tentaciones con esto de hacer otros cambios que agreden a toda la sociedad. La retroactividad daña el Estado de derecho.