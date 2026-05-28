¿Qué tanto estamos perdiendo en pro de la innovación, cuánto futuro nos cuesta el presente? Son las preguntas que definen el sentir de José María Yazpik sobre el uso desmedido de la inteligencia artificial.

El actor explora este tema en Futuro desierto, serie de Netflix que ya se encuentra disponible en la plataforma, en la que da vida a un psicólogo que en 2035, para lidiar con la muerte de su esposa, crea robots humanoides que abren un aterrador panorama tras una falla imprevista.

Para Yazpik, lo más escabroso es la cercanía con ese futuro, no solo en tiempo, sino en circunstancias.

“Hay que hablar de esa realidad, cuestionarnos en dónde estamos, para dónde vamos, porque ese futuro no está tan lejano”, explica.

Pese al avance tecnológico y las comodidades que brinda la IA, o el hecho de llegar a la cura de varias enfermedades, José María ve un problema mucho más grave: la misma herramienta que ofrece un presente maravilloso, nos está despojando de algo tan básico como el agua.

“Algo que puede llevarnos a curar el cáncer como si fuera una gripe, nos está quitando lo que necesitamos para sobrevivir. Por qué no usarla para que nos diga: ‘mira, si haces esto ya no se necesita agua, se necesita viento”, reflexiona.

Al rescate

Estas posturas son para él la razón de por qué ahora la sociedad considera a la IA en un área gris, es decir, sin el hecho de poder adorarla o condenarla.

“Todavía no entendemos realmente cuáles son las consecuencias. Nos da comodidad, pero hay que pensar qué tanto le estamos invirtiendo como seres humanos, cuáles son los peligros de deshumanizarnos a través de ella”, considera.

Yazpik ve en esta serie la posibilidad de rescatar a las nuevas generaciones, como sus propias hijas (de 16 y ocho años), en quienes ha observado cómo poco a poco se han convertido en presas del celular.

“Para que la gente que vea la serie genere preguntas, conversación. Es una batalla constante por llevar a mis hijas a un lugar donde todavía se puedan aburrir, donde jueguen como corresponde a sus edades”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.