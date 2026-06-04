Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en la sede de la SEP en avenida Universidad, donde realizaron un mitin para exigir diversas demandas, como la derogación de las reformas a la Ley del ISSSTE, y después derribaron una valla metálica, lanzaron petardos e ingresaron al inmueble, donde quemaron mobiliario.

Alrededor de las 10:30 horas un contingente de cientos de maestros disidentes de Guerrero arribaron en autobuses a esta sede de la Secretaría de Educación Pública ubicada en la colonia Xoco, en el sur de la Ciudad de México, y lanzaron consignas contra el gobierno federal, el titular del ramo, Mario Delgado, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Vidrios rotos y mobiliario quemado fue el resultado de la incursión de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las oficinas de la SEP en la colonia Xoco. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de maestros, la mayoría encapuchados, empezaron a tratar de derribar unas placas metálicas que se habían instalado para evitar que ingresaran al recinto.

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Mazos que golpeaban la puerta principal y petardos por parte de los maestros fueron respondidos desde el interior por personal de seguridad con disparos de extintores de incendios que apaciguaban por momentos a los integrantes de la CNTE.

Al filo del mediodía los maestros que cerraron los dos sentidos de avenida Universidad, casi esquina con Churubusco, intensificaron la protesta con más petardazos y arrancaron dos postes de metal que sirvieron para empezar a golpear la puerta principal y las vallas metálicas de las bardas.

“Si no hay solución no rodará el balón”, se escuchaba a sólo nueve kilómetros del Estadio Azteca, ahora Ciudad de México, en la jornada de protestas de la CNTE en la capital del país de ayer, donde los maestros continuaron con la advertencia de que boicotearan el Mundial de Futbol que arranca el próximo 11 de junio.

Después de ingresar a las instalacines, los maestros disidentes prendieron fuego en el interior. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

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“Nunca he estado en el Azteca. A lo mejor y nos toca estar ahí protestando en la inauguración. Me gustaría ver un partido del Mundial, pero eso es para los turistas, los ricos y los políticos de Morena”, apuntó Salvador, maestro rural de la Costa Chica de Guerrero.

A las 12:30 horas, en el clímax solar, con cientos de maestros resguardándose en los escasos árboles de la zona o en las marquesinas de edificios, el grupo de encapuchados reactivó los ánimos cuando con dos postes lograron derribar primero una lámina provisional y después los tubulares, lo que permitió que unos 50 de ellos entraran al inmueble de la SEP ante la débil resistencia de los extintores y la ausencia de policías.

Ya adentro, abrieron la puerta principal para que ingresara otro tanto de maestros, quienes pintarrajearon la puerta metálica parafraseando al expresidente López Obrador y su frase de “amor con amor se paga”: “Traición con traición se paga”, plasmaron con pintura negra en aerosol.

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Dentro, los cristales de la caseta de vigilancia, de las puertas que dan acceso al edificio y a u nos metros quemaron, paradójicamente, una estación antiincendios con todo y los trajes, guantes, mangueras y otros utensilios.

El fuego duró unos minutos, mientras que a la una en punto los dirigentes de la CNTE pidieron a sus huestes agruparse y ordenaron la retirada.

Personal de seguridad de las oficinas de la SEP se encargó de apagar los incendios con extinguidores. Foto: Luis Carlos Rodríguez/ EL UNIVERSAL

Unos se fueron a pie sobre la avenida Universidad, mientras que otros lo hicieron a bordo de tres autobuses.

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Atrás quedaron las huellas, la humareda, los polvos de los extinguidores en el pavimento y la advertencia, a pocos kilómetros del Azteca: “Si no hay solución no rodará el balón”.

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