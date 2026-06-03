Cuernavaca, Mor.- Maestros de la delegación Yecapixtla irrumpieron en el evento de entrega de tarjetas del programa Corazón de Mujer, realizado en la explanada de Plaza de Armas, para exigir una reunión con la gobernadora Margarita González Saravia, quien los ignoró, evitó el encuentro y se retiró a sus oficinas tras tomarse fotografías con asistentes.

Los docentes pertenecientes a la corriente de la CNTE mantienen un paro nacional desde el pasado lunes para demandar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y, al intentar acercarse a la mandataria estatal, fueron impedidos de establecer contacto directo.

Barush Bravo Miranda, integrante del magisterio en lucha, señaló que la principal exigencia es modificar el actual régimen de pensiones basado en cuentas individuales, al considerar que no ha generado beneficios para los trabajadores de la educación.

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Explicó que existe un pliego petitorio amplio con el gobierno federal, pero la demanda central es la abrogación de la Ley del ISSSTE. A nivel estatal, dijo, buscan ser escuchados por las autoridades y garantizar el patrimonio de los maestros.

Maestros de la CNTE irrumpen en evento de Margarita González; exigen diálogo sobre la Ley del ISSSTE. Foto: Especial.

“Buscamos que la gobernadora se dé cuenta de que esta inconformidad también existe en Morelos y que seguimos en pie de lucha”, expresó.

De acuerdo con el dirigente magisterial, en Morelos existen alrededor de 33 mil maestros de base y más del 50 por ciento participa en las protestas que se han mantenido durante los últimos tres días.

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Respecto a la advertencia de la Secretaría de Educación sobre posibles descuentos salariales por las ausencias en las aulas, Bravo Miranda aseguró que la medida no frenará las movilizaciones.

“Vale más una pensión digna que los días de descuento y estamos conscientes de esa situación”, sostuvo.

Indicó además que el magisterio analizará nuevas acciones de protesta ante la falta de una mesa de diálogo con las autoridades.

En la movilización participaron docentes de municipios como Yecapixtla y de otros puntos de la región oriente del estado.

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