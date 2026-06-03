Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Con relación a la información publicada el día de hoy por el diario Los Ángeles Times, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó categóricamente los señalamientos presentados por dicho medio.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos”, expresó.

A través de un video, el mandatario tamaulipeco señaló esta tarde que se trata de afirmaciones falsas, sin sustento y carentes de evidencia verificable.

También negó cualquier insinuación que pretenda vincularlo con actividades ilícitas o con organizaciones criminales, subrayando que no existe investigación, procedimiento o notificación oficial, ni en México ni en los Estados Unidos, que respalde tales versiones.

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“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”, mencionó.

Villarreal Anaya aseguró que cuenta con visa estadounidense vigente y que no ha recibido notificación alguna relacionada con su estatus migratorio o con investigaciones en su contra.

El mandatario tamaulipeco hace un llamado respetuoso, pero firme, a los medios de comunicación para que ejerzan su labor con responsabilidad, rigor y apego a los hechos, evitando la difusión de versiones basadas en especulaciones o fuentes no verificadas.

Reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo en favor del pueblo de Tamaulipas, destacando que su gobierno continuará enfocado en generar resultados en materia de seguridad, desarrollo económico, bienestar e infraestructura.

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