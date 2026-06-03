Estados | 03-06-26 | 16:37 | Actualizada | 03-06-26 | 16:37 |

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Con relación a la información publicada el día de hoy por el diario Los Ángeles Times, el gobernador de Tamaulipas, , rechazó categóricamente los señalamientos presentados por dicho medio.

Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos”, expresó.

A través de un video, el mandatario tamaulipeco señaló esta tarde que se trata de , sin sustento y carentes de evidencia verificable.

También negó cualquier insinuación que pretenda vincularlo con actividades ilícitas o con organizaciones criminales, subrayando que no existe investigación, procedimiento o notificación oficial, ni en México ni en los Estados Unidos, que respalde tales versiones.

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“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”, mencionó.

Villarreal Anaya aseguró que vigente y que no ha recibido notificación alguna relacionada con su estatus migratorio o con investigaciones en su contra.

El mandatario tamaulipeco hace un llamado respetuoso, pero firme, a los medios de comunicación para que ejerzan su labor con responsabilidad, rigor y apego a los hechos, evitando la difusión de versiones basadas en especulaciones o fuentes no verificadas.

Reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo en favor del pueblo de Tamaulipas, destacando que su gobierno continuará enfocado en generar resultados en materia de seguridad, desarrollo económico, bienestar e infraestructura.

dmrr/cr

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