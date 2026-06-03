La secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), Elvira Veleces, acusó al gobierno federal de mantener una postura de cerrazón frente a las demandas del magisterio disidente y llamó a la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE a definir acciones que fortalezcan y visibilicen la huelga nacional.

Durante la reinstalación de la Asamblea Nacional Representativa, la dirigente sostuvo que a tres días del inicio del paro nacional, los trabajadores de la educación continúan sin recibir respuestas concretas a sus principales exigencias.

“A tres días de nuestra huelga nacional vemos el rostro de este gobierno en turno que hemos caracterizado como un gobierno de continuidad neoliberal”, afirmó.

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Veleces señaló que cuando inició la huelga nacional, la CNTE esperaba una respuesta a sus demandas centrales. Sin embargo, aseguró que encontró un “Palacio Nacional cercado” y la presencia de fuerzas de seguridad en lugar de propuestas de solución.

La dirigente recordó que la Coordinadora acudió el martes a una mesa de diálogo con autoridades federales, donde, afirmó, sólo recibió explicaciones sobre programas gubernamentales, sin compromisos concretos respecto a las demandas del movimiento.

Indicó que la organización esperaba conocer este miércoles una respuesta sobre la posibilidad de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, petición que calificó como una de las principales exigencias del movimiento magisterial.

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“Vemos claramente que no hay voluntad política”, expresó.

Ante ese escenario, llamó a los contingentes de la CNTE a asumir con responsabilidad el momento que atraviesa el movimiento y a impulsar acciones que permitan aumentar la visibilidad de sus protestas.

La dirigente sostuvo que las movilizaciones continúan en distintas entidades del país pese a lo que calificó como actos de represión administrativa, afectaciones económicas, hostigamiento y criminalización de la protesta social.

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Asimismo, rechazó las declaraciones que, dijo, buscan vincular a la Coordinadora con grupos de ultraderecha.

“Rechazamos categóricamente que nos señalen con la ultraderecha. Somos maestras y maestros que tenemos demandas legítimas”, afirmó.

Veleces reiteró que las demandas centrales de la CNTE siguen siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de la reforma educativa.

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También señaló que la Asamblea Nacional Representativa deberá definir nuevas acciones que permitan visibilizar el movimiento en un contexto marcado por la cercanía de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol.

“Las miradas del mundo están sobre el Mundial y tendríamos que mostrar nuevamente esta visibilización de la lucha que tenemos hoy en día”, sostuvo.

Al reinstalar formalmente los trabajos de la ANR, la dirigente llamó a que los acuerdos que surjan de la reunión estén orientados a fortalecer la movilización nacional y respaldar las demandas de la base trabajadora del magisterio.

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