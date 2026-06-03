La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, encabezó la primera emisión del espacio denominado "Derecho de réplica", un ejercicio que, aseguró, servirá para presentar información oficial que contradiga noticias falsas y campañas de desinformación difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

La funcionaria sostuvo que en los últimos años se han desplegado estrategias de desinformación y difusión de contenidos falsos, por lo que anunció que cada jueves a las 17:00 horas se expondrá la manera en que operan las redes de fake news, además de aclarar, dijo, información relacionada con temas de interés público.

En esta primera edición participaron también el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico, Sergio Silva Castañeda.

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Conferencia "Derecho de réplica", encabezada por la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La funcionaria también expuso un esquema sobre el ecosistema de propagación de contenidos en plataformas digitales, mediante el cual explicó cómo distintas cuentas replican información de medios de comunicación para amplificar su alcance y favorecer su viralización.

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Finalmente, Alcalde desestimó versiones que señalaban que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo había acudido a México para “defender la soberanía mexicana”. Al respecto, recordó que la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano.

Tras la exposición de los casos, la titular de la Consejería Jurídica abrió una ronda de preguntas y respuestas con asistentes a la conferencia.

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