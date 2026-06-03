La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la publicación ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los decretos de tres reformas aprobadas: aplazar la elección judicial a 2028, nulidad de elecciones por intervención extranjera, y verificación de integridad de candidaturas.

En Palacio Nacional, y al señalar que estas reformas son para “fortalecer nuestra democracia”, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que la reforma para aplazar la elección judicial a 2028 busca facilitar que la población participe vote.

La consejera jurídica señaló que con esta reforma, la elección judicial pasará al 4 de junio de 2028 para separarla de la elección ordinaria intermedia del próximo año.

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Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República durante la mañanera desde Palacio Nacional (03/06/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Detalló que esta reforma facilita la elección para la ciudadanía, porque busca la reducción del número de candidaturas y simplifica el diseño de la boleta, identifica el Poder postulante y la especialidad.

Luisa María Alcalde indicó que también con esta reforma se homologan metodologías y criterios de evaluación de los Comités de los Tres Poderes, incluyendo un examen de conocimientos.

También destacó que con esta reforma se garantizan elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación; y que los votos se cuenten en las casillas donde fueron emitidos.

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Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República durante la mañanera desde Palacio Nacional (03/06/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En la conferencia de prensa presidencial, Luisa María Alcalde Luján, rechazó que el INE será juez y parte para determinar la integridad de candidaturas.

“Criticas: El INE será juez y parte en este proceso. No. El INE no investiga. No emite un juicio sobre la integridad de las candidaturas, ni resuelve sobre su registro. El INE solo será el vínculo institucional para facilitar el intercambio de información de manera ágil de las instituciones que tienen la información de inteligencia y seguridad y los partidos políticos. Son este puente.

“Es un mecanismo a modo para perseguir o desacreditar candidaturas. Falso. Es un mecanismo voluntario, es un mecanismo confidencial para que los partidos políticos tengan información relevante antes de postular y sean ellos quienes asuman con responsabilidad la decisión de hacerlo o no”.

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En cuanto a la reforma para la nulidad de elecciones por intervención extranjera, la consejera jurídica señaló que el artículo 40 de la Constitución ya establece la prohibición de intervención extranjera en las elecciones mexicanas.

“¿Qué es lo novedoso? La consecuencia. Esa intervención puede derivar en una nulidad de la elección. ¿Quién toma esa determinación? Las autoridades electorales, los tribunales electorales”.

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