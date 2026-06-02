La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de dos reformas aprobadas en el periodo extraordinario de la semana pasada, luego de que ambas alcanzaron el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales requerido por el artículo 135 constitucional.

Se trata de la reforma en materia judicial, ya avalada por 25 congresos estatales, por la que la segunda parte de la elección de personas juzgadoras planteada originalmente para 2027, se pospone hasta junio de 2028.

Además, se crean secciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Aralí Soto y Reyes Rodríguez Mondragón podrán ser reelectos por un periodo más de seis años.

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Por otra parte, también se hizo la declaratoria de Constitucionalidad de la reforma para anular las elecciones en caso de injerencia extranjera, que hasta este lunes ha sido avalada por 25 congresos locales.

Los legisladores de la oposición en la Comisión Permanente se pusieron de pie y dieron la espalda a la tribuna

“A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se adiciona un inciso A, base sexta del artículo 41 de la Constitución para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera”, declaró la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Ambos decretos fueron remitidos al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

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