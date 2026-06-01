La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) externó su preocupación por la reciente reforma constitucional que incorpora como causal de nulidad de una elección la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales, al advertir que la medida compromete la certeza jurídica y podría generar conflictos postelectorales.

En un comunicado, la organización señaló que la defensa de la soberanía nacional y la protección de la independencia de los procesos electorales son objetivos legítimos en toda democracia. Sin embargo, subrayó que las reglas que determinan la validez de una elección deben apegarse a los más altos estándares de legalidad, objetividad y seguridad jurídica.

La BMA sostuvo que la nueva causal de nulidad plantea dudas sobre su alcance, definición y aplicación práctica, debido a que conceptos como “intervención” o “injerencia extranjera” pueden resultar ambiguos y abarcar conductas de naturaleza diversa.

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Recordó que la experiencia constitucional mexicana ha establecido que las causales de nulidad electoral deben interpretarse de manera estricta y sustentarse en parámetros objetivos que permitan acreditar con claridad una afectación grave, determinante y directamente vinculada con el resultado de los comicios.

Asimismo, advirtió que normas imprecisas pueden derivar en litigios prolongados, disputas postelectorales y una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Por ello, hizo un llamado para que la legislación secundaria establezca definiciones precisas, objetivas y verificables sobre los supuestos que podrían constituir injerencia extranjera en los procesos electorales.

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La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Ana María Kudisch Castelló, afirmó que la fortaleza de la democracia mexicana depende de reglas claras, instituciones imparciales y mecanismos que otorguen certidumbre tanto a la ciudadanía como a los actores políticos.

La organización adelantó que continuará participando en el análisis técnico y jurídico de las reformas que impacten al sistema democrático mexicano, con el objetivo de defender los principios constitucionales que garantizan elecciones libres, auténticas y confiables.

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