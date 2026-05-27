La educación es condición necesaria para construir sociedades democráticas e incluyentes, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, al dictar la conferencia Albert Hirschman en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, Francia.

“En los tiempos actuales, en los que la ciencia, la cultura y la educación sufren múltiples acosos, incluso en algunos de los países más desarrollados, es necesario también recordar que gracias a la expansión del conocimiento y de la enseñanza en los últimos dos siglos, la humanidad pudo alcanzar su actual grado de desarrollo tecnológico”, expuso durante su intervención.

El rector subrayó que la inversión en educación no sólo tiene efectos económicos, más bien sociales y políticos, al fomentar la participación democrática, la responsabilidad cívica y la innovación.

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“Además de formar capital humano, la educación puede generar actitudes que promueven la participación democrática, la responsabilidad política y un ambiente favorable a la innovación y la participación social”, indicó.

Durante la conferencia titulada “Educación y desarrollo o el jardín de los senderos que se bifurcan”, Lomelí Vanegas explicó que el pensamiento del economista Albert Hirschman destaca la educación como una inversión con efectos multiplicadores en el desarrollo.

Asimismo, advirtió que la expansión educativa puede generar tensiones si el crecimiento económico no acompaña las aspiraciones sociales, lo que puede derivar en frustración y malestar social.

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Acompañado por el representante permanente de México ante la Unesco, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el rector de la UNAM destacó que la evidencia empírica señala que la inversión en educación puede explicar entre el 25 y el 33 por ciento de las diferencias del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre países.

Añadió que este impacto puede ampliarse si se complementa con políticas de transferencia de tecnología, innovación y capacitación laboral.

“De ahí la importancia de que el esfuerzo educativo vaya de la mano de inversiones en sectores que permitan emplear a la población más calificada y de esa manera ayuden a generar un círculo virtuoso”, apuntó.

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También advirtió que mayores niveles educativos fortalecen la vida democrática, al formar ciudadanía más informada y con mayor capacidad de decisión política.

“Mayores niveles educativos se traducen en una población más informada y exigente, que cuenta con más elementos para discernir entre las ofertas de los partidos políticos”, dijo.

En su exposición, comparó los modelos de México y Corea del Sur, al señalar que el país asiático apostó por la inversión en ciencia, tecnología y educación superior, mientras que México ha mantenido bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo.

El rector sostuvo que la educación es clave para superar desigualdades estructurales, fortalecer la democracia y construir un modelo de desarrollo más incluyente y sustentable.

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