Pumas vivió hace unos días una de las derrotas más dolorosas de su historia al caer 1-2 ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que permitió al cuadro celeste levantar el trofeo en la cancha de su acérrimo rival.

El triunfo del equipo dirigido por Joel Huiqui desató una ola de reacciones entre aficionados y exjugadores, quienes no dudaron en expresar su sentir sobre lo ocurrido en el partido. Uno de ellos fue Ángel Reyna, exjugador del América, quien durante un pódcast explotó contra el conjunto universitario y su afición.

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De acuerdo con el también exfutbolista de Veracruz, Pumas es un equipo “gris” y “pequeño” en comparación con otros, al cuestionar la forma conservadora en la que encaró una final del futbol mexicano.

"¿Por qué la afición de los Pumas no pesa? Porque es gris. No es posible que se conformen con tan poco. No es posible que en 5-6 partidos o sea tengan tan poquitos tiros a gol, tan poquitas jugadas creadas. Contra el América no existieron. Estando en la cancha contra Pachuca no existieron; desafortunadamente Pachuca se equivocó ahí en un lapso de planeación y, bueno, el resultado les ayudó", comentó.

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Reyna, quien pudo vestir la camiseta de la Selección Mexicana, también reconoció el trabajo de los celestes en la charla, ya que en su opinión salieron por el campeonato.

"Cruz Azul digno rival, ¿por qué? Porque salió a aplastarlo, salió a querer ellos ser campeón y no te pueden ir a escupir en tu cancha, a pisotear en tu cancha, a ganar una copa en tu cancha, no es posible. Lo más cabrón es que la afición quiera echar la culpa al árbitro".