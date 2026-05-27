La difícil experiencia que vivió Julio Ibáñez en Sudáfrica estaría cerca de llegar a su fin. Tras varias semanas de preocupación para sus familiares y compañeros, el periodista de Televisa estaría próximo a regresar a México.

La noticia sobre el retorno del comunicador, quien se encontraba en territorio sudafricano realizando labores informativas sobre el primer rival de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, fue dada a conocer por David Faitelson.

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A través de sus redes sociales, el experimentado analista y conductor reveló que el regreso de su compañero —quien fue detenido el pasado 18 de marzo junto a su camarógrafo mientras realizaba una transmisión en vivo— podría concretarse en los próximos días.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla…”, escribió en su cuenta de X.

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Ibáñez, una de las voces más reconocidas de TUDN gracias a su cobertura diaria del Club América, habría comparecido hace unas horas en una última audiencia ante las autoridades sudafricanas. En ella, presuntamente le fueron retirados los cargos y ahora se encontraría a la espera de cubrir una multa para poder regresar a territorio nacional.