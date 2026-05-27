La publicación del libro El Protagonista, de José Ramón Fernández, volvió a estar en el ojo del huracán. Esta vez, fue el periodista de TUDN Francisco Javier González, quien mostró su inconformidad con parte del contenido del libro y cuestionó la manera en que el apodado 'Joserra' retrató a varios integrantes de su antiguo equipo de trabajo.

A través de las redes sociales, Francisco Javier González explicó que recibió con entusiasmo el lanzamiento del libro.

Incluso, comentó que adquirió el ejemplar desde la preventa y recibió invitación para acudir a la presentación oficial. No obstante, cambió de opinión tras avanzar en la lectura.

“Hablemos otra vez de libros. Yo compré este, El Protagonista, de José Ramón Fernández, qué buen título, con mucha ilusión. Lo compré en preventa. Me llegó un par de días antes de la presentación a la cual fui invitado, pero después de leer algunas páginas me quedó claro que ese lugar no era para mí. Yo no debía estar ahí”, con estas palabras comenzó su crítica Francisco Javier González a través de su cuenta de X.

El comentarista recordó con nostalgia los años de trabajo junto a “Joserra” y señaló que esperaba un relato distinto, uno que resaltara el esfuerzo colectivo de quienes ayudaron a consolidar una etapa histórica dentro de la comunicación deportiva.

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González aseguró que varios pasajes del libro le dejaron decepción

"Lo que me dejaron sus páginas fue una gran tristeza, porque no ponderó lo que fue su equipo de trabajo", manifestó.

“Tenía mucha ilusión con este libro porque pensé: va a contar José Ramón, nuestro gran general, nuestro gran capitán, las aventuras que pasamos juntos y por las cuales todos nos esforzamos en demasía”, expresó.

Entre sus críticas destacó los comentarios sobre figuras como David Faitelson, Roberto Gómez Junco y Enrique Garay, además de referencias hacia su propia persona.

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