América Femenil tuvo un extraordinario semestre en el que dejaron atrás los fantasmas de las dolorosas derrotas en finales, luego de sellar dos títulos históricos para el club, por lo que Emilio Azcárraga recibió a las futbolistas para celebrar.

El dueño del equipo azulcrema se reunió con las campeonas y compartió una foto de la reunión en sus redes sociales con la leyenda de "Superpoderosas".

Después de haber sumado descalabros constantes en la Liga MX Femenil, el equipo de Coapa firmó una extraordinaria temporada al coronarse como las reinas del Clausura 2026. El equipo de Ángel Villacampa se impuso 3-1 a las Rayadas de Monterrey en la final para sellar el título del torneo y así conseguir su tercer estrella para la institución.

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Durante las celebraciones de ese campeonato, el dueño del equipo bajó a la cancha del estadio Ciudad de los Deportes para celebrar el tan ansiado título para la rama femenil en la liga local.

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A media semana, las Águilas disputaron el Final Four de la Concacaf W Champions Cup, torneo que arrancaron con victoria de 4-1 al Gotham FC de la NWSL para llegar a la final. En el duelo por el cetro, el equipo mexicano se impuso 5-3 al Washington Spirit en una apretada final.

De esta forma, el equipo femenil del América cerró un histórico doblete en un torneo que se recordará por la posteridad.