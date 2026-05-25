El Cruz Azul se quedó con el título del Clausura 2026, tras derrotar (1-2) a los Pumas en la gran final.

La Máquina, de la mano de Joel Huiqui, logró alzar el décimo trofeo de su historia, por lo que ya se colocó a dos de las Chivas y el Toluca, los segundos máximos ganadores.

Gracias a Carlos Rotondi, el equipo celeste conquistó el título de la Liga MX y dio la vuelta olímpica en la propia casa del Club Universidad Nacional.

La anotación del argentino cayó en el minuto 94 y significó la segunda para los de La Noria. Con ella, le dieron la vuelta al marcador.

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Robert Morales había adelantado a los locales con un extraordinario disparo desde fuera del área, durante el primer tiempo en CU.

Sin embargo, el tanto de la Pantera paraguaya no fue suficiente para Efraín Juárez y sus dirigidos, quien no pudieron conversar la ventaja y se vieron rebasados en el Clásico de la Obsesión.

El autogol de Rubén Duarte, ya en la segunda mitad, comenzó a apagar las ilusiones auriazulez de las más de 40 mil almas que se dieron cita en la final.

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En la recta final del encuentro, la expulsión de Uriel Antuna sólo sirvió para que las personas dimensionaran que la octava ya no sería una realidad.

Cuando Carlos Rotondi marcó, el Olímpico Universitario se enmudeció y la ulisión de cortar la racha de 15 años sin título se esfumó.

Luego de que el título del futbol mexicano durmiera en La Noria, los ecos de la final continuaron este lunes 25 de mayo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las personas que se pronunció al respecto.

Durante la Mañanera del Pueblo, la titular del Ejecutivo Federal no dejó pasar la oportunidad de reconocer el esfuerzo de La Máquina y valoro el subcampeonato de Efraín Juárez y sus dirigidos.

"Felicidades al Cruz Azul, aquí somos parejos... hay que echarles porras a los Pumas jugaron muy bien y hace rato que no llegaban a la final, así que a la siguiente, mucho ánimo", expresó Claudia Sheinbaum.