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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como presunto líder de la célula delictiva “UJ40”, grupo investigado por su probable participación en extorsiones a comerciantes del Centro Histórico y la zona de Tepito.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado, identificado como Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, estaría relacionado con el delito de asociación delictuosa agravada y presuntamente encabezaba una célula vinculada con “La Unión Tepito”.
Las indagatorias señalan que integrantes de este grupo criminal entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias a los alias “El Daza” o “El Daza de la U”, presuntamente utilizadas para intimidar y exigir pagos a comerciantes de la zona centro de la capital.
Como parte de los trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado el pasado 19 de mayo de 2026 en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, en una acción coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
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Durante la audiencia celebrada el 20 de mayo, el Ministerio Público presentó entrevistas, evidencia digital, seguimientos técnicos y otros datos de prueba que permitieron que un juez de control determinara su vinculación a proceso por asociación delictuosa agravada.
Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía capitalina indicó que continuará con las investigaciones y operativos para desarticular grupos delictivos generadores de violencia y conductas que afectan la seguridad, el patrimonio y la tranquilidad de comerciantes y habitantes de la Ciudad de México.
Con base en el principio de presunción de inocencia, la persona señalada será considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
dmrr
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