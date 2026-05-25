Las ofertas también pueden hacer posible viajar a lugares increíbles. Desde la belleza clásica de Europa y la impresionante Machu Picchu hasta la acogedora Colombia, Mundo Joven tiene por tiempo limitado paquetes para visitar estos y más destinos.

En Descubre y Compra te contamos en qué consisten las ofertas especiales y cómo agendar tu próximo gran viaje.

Ofertas especiales en tours. Foto: Magnific

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¿Qué tours entran en el Hot Deals de Mundo Joven?

Viajar a lugares increíbles es el sueño de muchas personas. Sin embargo, muchas veces los precios, las dudas sobre cómo planear el mejor viaje e incluso dónde cotizarlo pueden desanimar a quienes desean salir de vacaciones.

Mundo Joven, una de las agencias de viajes y programas de intercambio cultural más reconocidas de México, durante esta temporada de descuentos cuenta con paquetes por tiempo limitado para viajar a los mejores destinos, a un precio más conveniente.

Tour Europa Total con Vuelo

Con salida el 25 de julio desde la Ciudad de México, este tour permite a los viajeros conocer algunas de las ciudades más icónicas de Europa, entre ellas París, Madrid, Lucerna, Zúrich, Venecia, Roma, Florencia, Pisa, Niza y Barcelona.

El tour incluye alojamiento, guía de habla hispana, visitas indicadas en el itinerario, traslados indicados, visitas panorámicas, guía durante el recorrido y vuelos internacionales, por un costo especial de 47,779 pesos mexicanos durante la promoción.

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Escapada a Europa

Por un costo promocional desde 16,579 pesos mexicanos durante junio de 2026, este tour es una oportunidad para conocer Madrid, San Sebastián, Burdeos, la región del Loira y París.

El paquete tiene previsto visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana, transporte en autobús de turismo, acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus desde Madrid a París, alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida, traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, llegada y salida, así como visitas con servicio de audio individual.

Cotiza el viaje con un asesor aquí.

Gran Vuelta por Europa con Vuelo 2026

Este paquete ofrecido por Mundo Joven permite a los viajeros conocer ciudades clásicas de Europa como Londres, París, Luxemburgo, Frankfurt, Zúrich, Padua, Venecia, Roma, Florencia, Pisa, Niza, Madrid y Zaragoza durante agosto de 2026.

Por un precio promocional de 58,819 pesos mexicanos ya con el vuelo incluido, este tour contempla guía profesional de habla hispana, 17 noches de alojamiento en categoría indicada, transporte en autocar turístico, visitas indicadas en el itinerario, traslados indicados y visitas panorámicas.

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Ofertas en Mundo Joven. Foto: Magnific

Tour Clásicos de Europa con Vuelo

Este tour, con salida en agosto de 2026, es otra opción para quienes buscan conocer ciudades clásicas del continente europeo como Barcelona, Madrid, Burdeos, París, Venecia y la Riviera Francesa, por un costo de 53,399 pesos mexicanos.

El itinerario incluye guía acompañante de habla hispana durante el recorrido, 15 noches de alojamiento en la categoría indicada, autobús cómodo y moderno, documentos electrónicos con código QR, traslados indicados, régimen alimenticio señalado en el itinerario y vuelos internacionales.

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Tour Colombia con Vuelo

Ideal para quienes buscan un viaje a un destino más cercano, este tour permite conocer lo mejor de Medellín, Cartagena y Bogotá.

El paquete, con un costo desde 28,559 pesos mexicanos, incluye 3 noches de alojamiento en Cartagena en el hotel seleccionado, hospedaje en hoteles elegidos, documentos de viaje en formato digital, guía, visitas indicadas en el itinerario, traslados entre aeropuerto y hotel, así como vuelos internacionales.

Cotiza el viaje con un asesor aquí.

Escapada a Perú: Cusco y Laguna Humantay

Desde 16,469 pesos mexicanos, descubre las maravillas de Perú en un viaje que incluye sitios de interés turístico como Lima, Cusco y Machu Picchu.

El tour contempla la visita guiada y tren a Machu Picchu, todo el transporte entre destinos y desde/hacia actividades incluidas, transporte en autobús con guía, alojamiento y desayuno, además de los traslados de llegada y salida del aeropuerto.

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Visita destinos con las ofertas de Mundo Joven. Foto: Magnific

Otras promociones para viajar este 2026

Mundo Joven celebra ofertas especiales este 25 de mayo, con promociones como 2x1 en destinos seleccionados, 24 MSI y hasta 25% de descuento. Entre las ofertas más destacadas se encuentra:

Promociones en Mundo Joven. Foto: Magnific

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