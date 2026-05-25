[Publicidad]
El Hot Sale está de vuelta y, con ello, la oportunidad de comprar aquella cámara por la que muchos han ahorrado durante bastante tiempo.
Ya sea para el trabajo o para comenzar un nuevo pasatiempo, Amazon cuenta con ofertas especiales para que los amantes de la fotografía armen todo su equipo profesional con dispositivos, lentes e incluso drones.
Leer también Hot Sale 2026: estos son los celulares Samsung que más valen la pena comprar este año
¿Qué ofertas hay en equipos de fotografía en Amazon?
La fotografía es un arte que, para quienes buscan dedicarse a él, requiere de las mejores herramientas y dispositivos para capturar la realidad desde su perspectiva.
Sin embargo, el equipo fotográfico de calidad suele ser caro. Por ello, aprovechar ofertas en temporadas como el Hot Sale es una buena oportunidad para conseguir, al mejor precio, cámaras, lentes, tripiés y otros accesorios necesarios para la fotografía.
Amazon cuenta con una gran variedad de ofertas según la marca y el modelo que se busque; de forma general, destacan las siguientes:
- Canon: Hasta 25% de descuento + 12 MSI en cámaras | Compra aquí
- Polaroid: Hasta 20% de descuento + 12 MSI en cámaras | Compra aquí
- Nikon: Hasta 20% de descuento + 24 MSI en cámaras | Compra aquí
- Sony: Hasta 25% de descuento + 24 MSI en cámaras | Compra aquí
- DJI: Hasta 15% en drones y accesorios | Compra aquí
- GoPro: Hasta 30% de descuento + 12 MSI en cámaras | Compra aquí
- Sigma: Hasta 30% de descuento + 18 MSI en lentes | Compra aquí
- Fuji: Hasta 20% de descuento + 18 MSI | Compra aquí
¿Cuáles son las promociones imperdibles de Amazon en cámaras?
El Hot Sale trae ofertas imperdibles para quienes buscan cámaras, lentes y equipos de fotografía de calidad a buen precio. En Amazon destacan promociones como:
- Sony Cámara híbrida Full-Frame Alpha 7 V | 27% de descuento + 24MSI con Banamex | Compra aquí
- Canon EOS R50 Cámara de vlogging sin Espejo (Negro) con RF-S18-45mm F4.5-6.3 es Lente STM, 24.2 MP | 18% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Sony Cámara Alpha 6100 APS-C con Nuevo Lente Zoom 16-50mm Versión 2 | 35% de descuento + 24 MSI con Banamex | Compra aquí
- Nikon Z6III FX-Format Cuerpo de cámara sin Espejo | 11% de descuento + 24 MSI con Banamex | Compra aquí
- Sony Alpha Cámara Cinema Line APS-C FX30 (Versión Oficial con Garantía Local) | 29% de descuento + 24 MSI con Banamex | Compra aquí
- Sony Cámara Digital con Lente Intercambiable para Vloggers, Lente SELP1650 Versión | 25% de descuento + 24 MSI con Banamex | Compra aquí
- Canon Cámara Sin Espejo R8 RF 24-50MM F4.5-6.3 IS STM | 28% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Sony Camara Alpha ILCE 6700 APS-C Premium con Montura E | 41% de descuento + 24 MSI con Banamex | Compra aquí
- Canon Cámara EOS R50 V con RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM | 24% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Nikon COOLPIX P1100 | 11% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
¿Qué otras ofertas hay en Amazon durante el Hot Sale 2026?
Amazon cuenta con ofertas especiales no sólo en cámaras fotográficas, sino también en accesorios como drones, cámaras instantáneas y de video, así como lentes y trípoide.
Ofertas en drones
- DJI Mini 3 (DJI RC) – Dron Mini con Mando a distancia y cámara, ligero y plegable con vídeo 4K HDR, 38 min de tiempo de vuelo | 20% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Pack DJI Air 3S Vuela Más (RC-N3), dron con gran angular con CMOS 1" y telecámara media, vídeo 4K/60 fps HDR | 10% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- DJI Mini 4K, dron con cámara 4K UHD para adultos, Foto de 12MP, menos 249 g | 22% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
Ofertas en cámaras para vloggers
- DJI Pack Estándar Osmo 360, cámara 360 con Imagen 360° de 1 Pulgada | 30% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Pack Aventura DJI Osmo Action 5 Pro, cámara de acción 4K con sensor 1/1.3" | 19% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- DJi Pack para Creadores Osmo Pocket 3, cámara Vlogs con CMOS 1'' y 4K/120 fps, estabilización en 3 Ejes, Seguimiento de Caras | 31% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
Ofertas en cámaras instantáneas
- Polaroid Now 3ª generación de cámara instantánea Tipo I + Paquete de película | 29% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Polaroid Go Generation 2 - Minicámara instantánea + Paquete de película | 18% de descuento + 6 MSI | Compra aquí
- Fujifilm Cámara Instax Mini EVO Cáfe | 28% de descuento + 12 MSI | Compra aquí
Ofertas en lentes
- Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD for Sony Mirrorless Full Frame | 37% de descuento + 12 MSI | Compra aquí
- SONY Lente Fijo 50mm F1.8 Montura E Full Frame | 29% + 24 MSI con Banamex | Compra aquí
- Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 for Sony E-Mount Full Frame | 21% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
- Canon Lente RF35mm F1.8 IS Macro STM, Negro | 19% de descuento + 15 MSI con BBVA | Compra aquí
Ofertas trípodes
- ULANZI MT-56 Trípode Profesional para Cámara de Cabeza Fluida | 21% de descuento + 6 MSI | Compra aquí
- XXZU 170cm Trípode para cámara con Bolsa de Viaje, tripie para Celular al Control Remoto, Soporte para cámara portátil | 12% de descuento + 3 MSI | Compra aquí
- SmallRig - Trípode de cámara CT-10, trípode y monopié de aluminio plegable de 180 cm | 20% de descuento + 6 MSI | Compra aquí
Leer también Mundial 2026: los productos más vendidos en Amazon México para sumarte a la fiebre futbolera
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
PAN Edomex fija requisitos para candidatos ciudadanos; "que no les hayan quitado la visa", uno de ellos
Espectáculos
Gerardo Bazúa desea lo mejor a Paulina Rubio y "Colate" en el proceso por la custodia de Andra Nicolás
Tendencias
Beca Rita Cetina 2026; ¿qué necesitas saber antes de recoger tu tarjeta?
Nación
Sheinbaum va por revocar decreto del puerto de altura en Loreto; busca blindar ecosistema del Parque Nacional Bahía de Loreto