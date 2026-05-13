Renueva tu estilo sin gastar de más con las increíbles promociones que Adidas México tiene para ti.

Desde chamarras hasta prendas deportivas, la reconocida marca ofrece descuentos de hasta 30% en prendas ideales para entrenar, salir o completar un look urbano y cómodo.

Aprovecha estas ofertas por tiempo limitado y dale un giro moderno a tu guardarropa con artículos que combinan diseño, calidad y rendimiento.

Las mejores ofertas en Adidas

Pants Deportivo Adicolor SST

Encuentra la mejor comodidad con este pants deportivo adicolor color rosa claro de estilo ajustado y corte recto.

La prenda para mujer cuenta con cintura elástica, bolsillos laterales discretos y las clásicas tres franjas de Adidas en tono naranja brillante a los costados.. El diseño luce moderno y minimalista, ideal para un look casual o deportivo.

Esta prenda, con un costo original de $1,599 pesos, tiene una rebaja del 30%, por lo que su costo final es de $1,103 pesos.

JOGGER ADIDAS ORIGINALS x LIBERTY LONDON

Adidas México cuenta con un Jogger originals color blanco para mujer con un corte ancho y recto, lo que sugiere comodidad y un estilo contemporáneo.

Esta prenda tiene un costo de $826 pesos.

Pantalón cargo con rayas delanteras tejido

La marca también cuenta con opciones en prendas para hombres con este cómodo pantalón cargo color negro con un acabado ligeramente texturizado. Presentan un corte recto y holgado, con una cintura elástica fruncida para mayor comodidad.

Esta prenda tiene un costo de $1,263 pesos.

Chamarra Messi

Si lo tuyo son las chamarras, Adidas ofrece un precio especial con la prenda confeccionada para futbolistas con grandes ambiciones, esta Chamarra Messi destaca dentro y fuera del campo de juego.

Esta prenda tiene un costo de $588 pesos.

Pants Deportivos Tyshawn (Unisex)

Con detalles únicos y colores cuidadosamente seleccionados por el skater Tyshawn Jones, estos pants exclusivos celebran su legado evocando los archivos de adidas. Los pants Tyshawn presentan materiales cómodos, rayas llamativas y toques de diseño sutiles del Rey de Nueva York.

Esta prenda, con un costo original de $1,699 pesos está con rebaja del 35%, por lo que su costo final es de $1,034 pesos.

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