El subsidio a las gasolinas pega a los gobiernos locales

El menor monto cobrado a consumidores de combustibles por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de suavizar el alza de precios de los energéticos generada por el conflicto en Medio Oriente, pegó a las participaciones federales que reciben los gobiernos estatales y municipales.

Así, en el primer trimestre de 2026 dejaron de recibir poco más de 2 mil millones de pesos por el estímulo fiscal que aplicó el gobierno federal a partir de marzo.

Parte de los ingresos del IEPS a gasolinas integran la bolsa de recursos que reciben los gobiernos subnacionales vía las participaciones federales, que son de libre disposición, pues, a diferencia de las aportaciones, no van etiquetadas.

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Justicia redistributiva

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía programado distribuir 9 mil 981 millones de pesos a las entidades de lo recaudado a través del IEPS a gasolinas entre enero y marzo pasados, pero sólo entregó 7 mil 931 millones, según el Informe de las Finanzas y la Deuda Pública.

Tampoco se logró la meta que tenía Hacienda de distribuir a los estados 6 mil 418 millones de pesos en el primer trimestre del año por recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

De lo programado, solamente recibieron 4 mil 934 millones de pesos, mil 484 millones menos.

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En suma, las aportaciones federales que recibieron los estados se vieron afectadas en el arranque de 2026. Entre enero y marzo sumaron un total de 369 mil 916 millones de pesos, frente a 368 mil 739 millones que se habían estimado.

Lo anterior representó una diferencia nominal de mil 177 millones de pesos, pero con variación real de 0%, al descontar la inflación.

Impacto moderado

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) sobre las participaciones pagadas a marzo de 2026, más de la mitad de los estados registraron variaciones reales positivas de recursos con relación al mismo periodo de un año antes.

Entre los 17 ganadores sobresale Hidalgo, con variación real de 8.6%; Durango, con 7.7%; Sinaloa, 7.6%, y Oaxaca, con alza de 5.2%.

En tanto, Campeche destaca con la caída real más significativa en el primer trimestre, de 6.4%, y le siguieron Aguascalientes, con 5.8%; San Luis Potosí, 7.1%, y Chihuahua, con reducción de 5.5%.

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La consultora ARegional destacó que la Ciudad de México, Tabasco, Baja California Sur, Colima, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora fueron los mayores beneficiarios en cuanto a participaciones en términos per cápita, con 3 mil pesos en promedio.

Si se repartieran las participaciones federales, a cada capitalino le tocarían 3 mil 907 pesos, y a cada tabasqueño 3 mil 517 pesos.

Los menos favorecidos serían los oaxaqueños, michoacanos, hidalguenses, chiapanecos y guerrerenses, pues el promedio sería de 2 mil 500 pesos por persona.

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Al respecto, el director de ARegional, Cutberto Anduaga, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que, por lo general, en los primeros meses de cada año el gasto federalizado suele ser bajo.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo la entrega de los recursos se normaliza.

Ante ello, estimó que se llegará a la meta establecida en el calendario de la SHCP para el pago de las participaciones y aportaciones que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal.

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Incluso, Anduaga comentó que los gobiernos locales ya conocen la dinámica de los recursos, de manera que no se ven sorprendidos, pues esperan que en julio se empiecen a empatar.

Sin embargo, el especialista destacó que, en caso de que haya un faltante importante de ingresos federales que afecte la bolsa de recursos para los estados y municipios a través de la recaudación federal participable, se cuenta con un mecanismo de compensación.

Se trata del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que sirve como un colchón financiero ante cualquier desajuste.

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Reportes de la Secretaría de Hacienda indican que el FEIEF contaba con un saldo de 13 mil 71 millones de pesos al cierre de marzo de este año.

Tuvo ingresos por mil 727 millones de pesos, de los cuales mil 489 millones derivaron de la transferencia ordinaria del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Se generaron 238 millones de pesos por concepto de los rendimientos financieros generados.

En tanto, se gastaron en ese periodo mil 489 millones de pesos, en su mayoría para cubrir obligaciones.

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