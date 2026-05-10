La migración de flotillas de vehículos a diesel y gasolina hacia la electromovilidad será lenta y, por lo menos, durante los próximos 10 o 15 años convivirán ambas tecnologías, anticipa Edenred México, compañía especializada en la gestión del consumo de combustible para empresas.

Pablo Chapeta, gerente general de Mobility de Edenred México, comentó que, actualmente, de 500 mil vehículos que administran, 97% tiene motores a gasolina o diesel y sólo 3% son eléctricos.

Además, ninguna empresa tiene una flota 100% eléctrica. Incluso las de paquetería operan con ambas tecnologías.

“Los primeros que están incursionando en la electrificación son las empresas de transporte de última milla para probar la eficiencia de los autos eléctricos. Estos clientes son los que van y vuelven a un mismo lugar a guardar el vehículo que sale y recorre varios kilómetros y luego vuelve al patio donde queda guardado. Las empresas instalan cargadores en sus patios para poder usar los vehículos eléctricos”, explicó.

Chapeta reconoció que aún falta desarrollo de infraestructura de recarga en el país para operar una flota 100% eléctrica.

“Empresas como la mayor distribuidora de pan tiene 10% de su flota eléctrica, y es la más avanzada. Hay otras que van empezando con 3% o 4% de su flota para probar los vehículos eléctricos”, agregó.

En 2025 se alcanzó la cifra de 4 mil 60 centros de carga pública para vehículos eléctricos, de acuerdo con Electro Movilidad Asociación, mientras que había 52 mil 666 puntos de recarga en la red privada, es decir, en los hogares de los dueños.

Edenred agregó que las automotrices chinas están incursionando fuerte en la venta de vehículos comerciales eléctricos, pero aún no cuentan con una red de mantenimiento y posventa consolidada en México.

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