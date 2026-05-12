La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, afirmó que México ha mostrado fortaleza y resiliencia macroeconómica frente al entorno geopolítico y económico internacional.

Durante su mensaje en la inauguración de la 35 Convención de Aseguradores organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), señaló que las finanzas públicas mantienen una trayectoria responsable, mientras que el consumo, el empleo y el sector externo continúan con un comportamiento favorable.

“Ante un escenario geopolítico retador, nuestro país ha demostrado fortaleza y resiliencia macroeconómica. Las finanzas públicas mantienen una trayectoria responsable. El consumo y el empleo continúan mostrando un comportamiento favorable. El sector externo continúa creciendo, y México conserva condiciones sólidas de estabilidad financiera y acceso a mercados internacionales.

Lee también Aseguradoras, bajo presión por ajustes impositivos

"Pero lo más importante es que México no sólo está respondiendo a la coyuntura internacional, también está construyendo las condiciones para detonar una nueva etapa de inversión y desarrollo de largo plazo”, sostuvo la funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Bonilla sostuvo que México no sólo enfrenta la coyuntura internacional, sino que también busca construir una nueva etapa de inversión y desarrollo de largo plazo, apoyada en proyectos de infraestructura y desarrollo productivo impulsados por el gobierno federal. Entre los sectores considerados se encuentran energía, agua, transporte, logística, conectividad, salud y educación.

La subsecretaria destacó que el sector asegurador tiene un papel estratégico para fortalecer la resiliencia económica, impulsar la inversión y ampliar la protección financiera de familias y empresas mexicanas. Explicó que las aseguradoras y afianzadoras no sólo protegen patrimonio, sino que también contribuyen al ahorro de largo plazo y canalizan recursos hacia proyectos productivos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera citados por la funcionaria, sólo alrededor de 23% de la población de entre 18 y 70 años cuenta con algún tipo de seguro, lo que representa un área de oportunidad para ampliar la cobertura y fortalecer la inclusión financiera.

Lee también Fitch prevé más aumentos de precios en primas de seguros; accidentes y salud, los más afectados

Compra de Afirme, muestra confianza en sector financiero y asegurador mexicano

Indicó que la industria aseguradora administra más de 2.4 billones de pesos en activos, equivalentes a cerca de 7% del Producto Interno Bruto (PIB), y se ha consolidado como un inversionista institucional relevante para el desarrollo nacional.

Añadió que la renovación por 10 años adicionales de la equivalencia del marco regulatorio mexicano con Solvencia II por parte de la Unión Europea representa un reconocimiento a la estabilidad y calidad institucional del sistema asegurador mexicano.

La funcionaria federal también mencionó el anuncio de la compra de la aseguradora mexicana Afirme por parte de HDI como una muestra de confianza de inversionistas extranjeros en el sector financiero y asegurador del país.

En materia de inversión, señaló que entre 2026 y 2030 las políticas públicas permitirán detonar inversiones públicas y mixtas por alrededor de 5.6 billones de pesos. Agregó que para sostener este proceso será necesario fortalecer la capacidad de respuesta frente a riesgos financieros, climáticos y tecnológicos.

Lee también Presionarán a aseguradoras inflación e IVA

María del Carmen Bonilla afirmó que las aseguradoras pueden contribuir con instrumentos más innovadores para enfrentar fenómenos naturales, además de participar en el financiamiento de proyectos sostenibles y mecanismos de adaptación al cambio climático.

También consideró que uno de los principales retos será ampliar la penetración del aseguramiento y desarrollar productos que respondan a las nuevas necesidades de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc