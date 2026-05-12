CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

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CNN afirmó que la operación hecha por agentes de la CIA en Chihuahua, es una de muchas que realiza en México, según el medio, en marzo durante la explosión de una camioneta al salir del AIFA fue un operativo facilitado por agentes contra integrantes del Cártel de Sinaloa.
Esta información surge luego que Morena inició un proceso de desafuero para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, bajo el argumento de haber infringido las leyes nacionales e internacionales por permitir la participación de agentes en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, quienes luego murieron en un accidente.
Harfuch rechaza intromisión de la CIA en México
Ante el señalamiento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó la versión difundida del medio estadounidense y afirmó que la cooperación con Estados Unidos existe, pero se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida.
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"El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", dijo en redes sociales.
Además, subrayó que los operativos corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes y la cooperación con Estados Unidos se ha limitado a intercambio de información a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad.
Entre los avances destacó:
- Combate al crimen organizado transnacional
- Detenciones de objetivos relevantes
- Aseguramiento de droga, armas, precursores químicos
- Desmantelamiento de laboratorios clandestinos
- Aseguramiento de recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales
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CNN afirma que explosión afuera del AIFA está ligada a la CIA
De acuerdo con CNN, sus fuentes le informaron que la explosión de la camioneta, se trató de un "asesinato selectivo", facilitado por agentes de la CIA que operaban en el país.
Según su reporte, "agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques mortales contra varios miembros del cartel, en su mayoría de nivel medio".
Sostuvo que sus fuentes le indicaron que “la letalidad de sus operaciones ha sido seriamente aumentada”, aunque el nivel de participación ha variado, desde intercambio de información hasta apoyo en "directo en las operaciones de asesinato".
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Mueren dos en explosión de camioneta que salía del AIFA
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante el siniestro del pasado 28 de abril, murieron Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, este último conocido como el "Payín".
Además, confirmó que ambos eran provenientes del estado de Sinaloa y no estaban relacionados con delitos en el Edomex, pero no descartaron investigaciones federales o de otras entidades.
Las autoridades mexiquenses aseguraron que en el peritaje se localizó el explosivo dentro de la cabina del vehículo y que detonó mientras el automóvil se desplazaba a la altura a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque.
Por lo que no hallaron indicios de que la camioneta explotara porque alguien arrojó un artefacto o se haya colocado desde afuera.
VIDEO: Explota camioneta al salir del AIFA
En un video que circula en redes sociales, se observa una camioneta negra cuando explota.
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Fiscalía de Edomex rechaza injerencia de la CIA
A través de un comunicado, la fiscalía del Edomex también rechazó la acusación hecha por CNN sobre una operación letal del Gobierno de México con la CIA contra el Cártel de Sinaloa.
Indicó que mantiene abierta una investigación por la muerte de dos personas y hasta el momento no hay una conclusión respecto a las causan o circunstancias que propiciaron el deceso.
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bmc
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