Luego del aumento aprobado para este año por el Congreso de la Unión al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), la recaudación a través de los cigarros superó la meta, aunque para los refrescos quedó por debajo de lo esperado.

Durante el primer trimestre de 2026 el gravamen aplicado a tabacos dejó recursos por 27 mil 67 millones de pesos, cuando se estimaban 21 mil 207 millones, según el Informe de las Finanzas y la Deuda Pública. Es decir, se captaron 5 mil 859 millones de pesos más de lo que se programó para los primeros meses tras la entrada en vigor de la reforma al IEPS.

Diputados y senadores avalaron la miscelánea fiscal para 2026, la cual contenía subir la tasa del gravamen a los cigarros y otros tabacos labrados, la cual pasó de 160% a 200%, y para los puros hechos a mano aumentó de 30.4% a 32%.

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En tanto, por medio del IEPS a bebidas saborizadas se recaudaron 13 mil 176 millones de pesos, pero se estimaba captar 14 mil 415 millones, muestran los datos de la Secretaría de Hacienda.

Significa que no ingresaron a las arcas del gobierno federal mil 239 millones de pesos entre enero y marzo del presente año.

Tampoco se logró captar para el primer trimestre lo que se programó a través del cobro del impuesto especial aplicado a juegos y sorteos, pues la SHCP reportó un monto de 860.5 millones de pesos, pero se preveía un ingreso de mil 284 millones por esa vía, revelan cifras del reporte trimestral que entregó Hacienda al Congreso de la Unión el jueves pasado.

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Para juegos, sorteos y apuestas, incluyendo a los casinos digitales, los legisladores coincidieron en elevar la tasa del tributo a 50% desde el nivel de 30% previo a la reforma a la Ley del IEPS.

Sin embargo, la Presidencia de la República publicó un decreto a finales de 2025 para otorgar un estímulo fiscal de 40% al IEPS a la Lotería Nacional (Lotenal) para proteger los programas de asistencia pública apoyados por el organismo descentralizado de la administración pública federal.

De ahí que se recaudó un monto menor a lo que la Secretaría de Hacienda calendarizó para el periodo comprendido de enero a marzo de 2026.

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En el informe de las finanzas aparece que se consideraba recolectar en el primer trimestre 31 millones de pesos por el IEPS de 8% a videojuegos con violencia, que iban a ser gravados por primera vez con dicha contribución.

Sin embargo, la Presidencia dio marcha atrás a su propia iniciativa contenida en el paquete fiscal 2026, la cual había recibido el visto bueno del Legislativo, al publicar un decreto para derogarlo con el otorgamiento de un estímulo fiscal de 100%, por lo que ya no se puede cobrar en la venta al público. De esta manera, los videojuegos con contenido violento y para adultos quedaron exentos del pago del impuesto especial.