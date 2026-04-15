México es uno de los países con alto consumo de cigarros ilegales en Latinoamérica; en 2025, los mexicanos consumieron 9 mil 190 millones de cigarros ilícitos, de un total de 39 mil 370 millones vendidos en el país, según KPMG y Philip Morris International.

En el estudio “Consumo ilícito de cigarros en América Latina y Canadá” las dos firmas aseguraron que eso significa que el consumo de cigarros ilegales fue de 23.3%, el año pasado, un incremento de 0.7 puntos porcentuales con respecto al 2024.

México está por arriba del 15% de cigarros ilícitos a nivel global, pero resultó tener un lugar menor al 32% que se registró en Latinoamérica y Canadá, en donde se consumieron 77 mil millones de cigarros ilícitos en el 2025, lo que pone “en relieve el crecimiento de una economía paralela no regulada”, lo que además pone a esta región, excluyendo a Estados Unidos como la de más alto consumo ilegal, dijo Philip Morris International en un comunicado.

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Para el gobierno mexicano significó una pérdida fiscal de mil 314 millones de dólares por la evasión del pago de impuestos que se registra al ser “cigarros fabricados legalmente en algún lugar, pero destinados al comercio ilícito en otros mercados”, lo que se conoce como “ilicit whites”, expuso.

Afirmó que “el consumo ilícito se mantiene resiliente y estructuralmente elevado en toda la región, lo que demuestra que las regulaciones extremas y los aumentos fiscales abruptos y pronunciados pueden impulsar el comercio ilícito de tabaco.

Si bien algunos gobiernos de la región han establecido impuestos más estrictos a los productos de tabaco, el estado actual del comercio ilícito en la región demuestra que la demanda de productos más económicos no desaparece”, dijo la empresa tabacalera.

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KPGM aseguró que el consumo legal doméstico de México bajó de 34 mil millones en 2021 a 30 mil millones en 2025, pero en esos mismos cuatro años subió la ilegalidad de 7.02 mil millones a 9.19 mil millones de cigarros.

Sobre todo las marcas que son más afectadas por la entrada ilícita de los cigarros, ya que no son originales son Link, D&J, Economicos.

Las entradas no domésticas a México se componen principalmente de entradas legales de otros países con 4 mil millones de cigarros, en tanto que los cigarros fabricados mediante el “ilicit whites” es de 2.79 mil millones de piezas, lo que significa que van ganando participación.

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KPMG encontró que hay salida de cigarros ilícitos de México a Costa Rica y Colombia.

Por su parte, Philip Morris International dijo que el comercio ilícito provocó una pérdida fiscal en la región de 8 mil 500 millones de dólares.

Añadió que Brasil es el mercado más grande de cigarros ilícitos en la región con 41 mil 800 millones de cigarros, es decir, el 54% del consumo total en los 11 mercados que se analizaron en el estudio.

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Panamá y Ecuador alcanzaron niveles críticos de consumo ilícito, ya que representan aproximadamente el 89% y 84% del consumo total, respectivamente.

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gs