Nu México alcanzó los 15 millones de clientes en el país, un crecimiento de 36% en cifras anuales y lo cual lo ubica entre los primeros lugares por número de usuarios en el sistema financiero mexicano.

La firma de origen brasileño ya cuenta con licencia bancaria en el país y solo está a la espera de la luz verde de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar sus operaciones como banco en México.

Ante el crecimiento que ha mostrado en México, Nu estacó que este avance replica el éxito de su operación en Brasil, aunque a un ritmo más acelerado, en un mercado donde la digitalización financiera sigue ganando terreno frente a los modelos tradicionales.

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De acuerdo con Nu, el crecimiento de la plataforma ha logrado una fuerte presencia nacional relevante, siendo Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Tabasco y Baja California Sur las entidades que muestran los mayores niveles de penetración, reflejo de una adopción que combina grandes centros urbanos con mercados regionales.

“En solo 7 años hemos construido una base de confianza que tradicionalmente tomaba décadas consolidar”, dijo el director de Crecimiento de Nu México, Daniel Rojas.

De acuerdo con la firma financiera, su presencia en México también ha mostrado un crecimiento de 61% en su cartera de crédito y un aumento de 21 por ciento en captación, indicadores que muestran una mayor adopción de sus productos de financiamiento y ahorro.

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A nivel global, la compañía suma más de 127 millones de usuarios en Brasil, México y Colombia, consolidándose como una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo.

En febrero pasado, el director general de Nu México, Armando Herrera, dijo que el compromiso con el mercado mexicano es estratégico, con lo cual del capital destinado a su expansión en el país por cuatro mil 200 millones de dólares hacia 2030, alrededor de dos mil 400 millones de dólares corresponderán a gastos estratégicos de capital y operación durante los próximos cuatro años, adicionales al capital que la empresa ya mantiene invertido en el país.

Herrera destacó que el desempeño de la operación mexicana ha sido más acelerado que el observado en Brasil en etapas equivalentes de maduración. El ingreso promedio mensual por cliente activo en México alcanzó 12.5 dólares en el tercer trimestre de 2025, cifra cercana a los 13.5 dólares registrados en Brasil en el mismo periodo. En contraste, cuando Brasil se encontraba en una fase similar a la actual de México, en el tercer trimestre de 2019, era de 6.7 dólares.

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