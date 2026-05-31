Se prevén al menos 13 concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México durante este domingo 31 de mayo, entre ellas una reunión de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A las 9:30 horas comenzará la convocatoria al evento de dicho partido en el Monumento a la Revolución, con el motivo de un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a 2 años de su gobierno.

En tanto, a las 9:00 horas se reunirá “Mexicanos unidos al frente” en el Zócalo de la capital para exigir el fortalecimiento de la justicia, la mejora de la seguridad pública, el acceso a servicios de salud de calidad, entre otras. A esa misma hora, el colectivo “Amo mi barrio San Rafael” llevará a cabo el balizamiento de la ciclovía en el tramo entre San Cosme y Sullivan.

Lee también Policía humilla y moja a compañero en la GAM; SSC CDMX ya investiga

A las 9 de la mañana, la Subdirección de Derechos Humanos de Igualdad Sustantiva de la alcaldía Tláhuac realizará el acto protocolario del evento “Bandera LGBTQ+”, esto en la sede de la demarcación sobre avenida Tláhuac y Nicolás Bravo.

En otro punto de la capital, la Torre del Caballito, en ese mismo horario el grupo “Nuevo amanecer filosófico mexicano” se manifestará en contra de la “ajolotización” de la capital, estrategia que pinta de morado la urbe y demandará atención a problemas sociales.

A las 9:00 horas se reunirá el “Comité de apoyo al refugio franciscano” en el Monumento a la Revolución para exigir la entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”. A.C., a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción.

Lee también Quieren nuevos derechos en la Constitución de la CDMX

Por su parte, a las 10:00 horas se concentrará el colectivo “Glorieta de las y los desaparecido” sobre la Glorieta del Ahuehuete en Paseo de la Reforma con el objetivo de dar a conocer los detalles para las "Retas contra la Desaparición" que convocaran el 10 de junio en el marco de la Mega marcha de familiares de personas desaparecidas en México.

A las 11:00 horas, el colectivo “Hilos” también se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, así como en el Parque Centenario sobre Felipe Carrillo Puerto, colonia Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán. Mientras que a las 12 del día, Laboratorio 420 hará una recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos sobre avenida de Chapultepec y Amberes, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 12:00 horas el colectivo “Firmas por Palestina” se concentrará sobre el Ángel de la Independencia, en Reforma, para la colecta de firmas con el objetivo de instar al gobierno mexicano a adoptar una postura firme ante la guerra en Medio Oriente.

Lee también Río hondo, peligro latente de desbordamiento en Naucalpan

Sin embargo, a las 13:00 horas músicos se reunirán en la embajada de Estados Unidos para dar una conferencia de prensa sobre los gastos de la guerra de EUA en Medio Oriente,así como una demanda al cese de ejecuciones de prisioneros palestinos.

La comunidad “Gandalf el rojinegro” se concentrará a las 17:00 horas en las estaciones del metro Hidalgo, tanto de la línea 2 y 3, para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y exigir un medio de transporte digno.

En tanto, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) también hará movilizaciones, pero el lugar está por definirse.

dmrr/LL