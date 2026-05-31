La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a su debut del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica. Y hace unas horas disputó su penúltimo partido de preparación, esta vez frente a Australia, un rival que exigió al máximo al conjunto tricolor durante los 90 minutos.

El encuentro, celebrado en territorio estadounidense, se presentó más complicado de lo esperado para el equipo nacional. Australia mostró orden, intensidad y capacidad física, logrando por lapsos imponer condiciones y poner en aprietos al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

A pesar de las dificultades, México logró salir adelante gracias a una notable actuación defensiva y a la oportuna aparición de Johan Vásquez, quien marcó el único tanto del partido para sellar el triunfo por (1-0), un resultado que permite al equipo sumar confianza de cara al arranque del torneo.

El duelo también marcó el regreso de Guillermo Ochoa al arco nacional, en un partido en el que el experimentado guardameta tuvo intervenciones clave para mantener el cero, en medio de un trámite donde la presión australiana fue constante y exigente.

La intensidad del compromiso quedó reflejada incluso en el banquillo, donde Javier Aguirre no ocultó su molestia ante algunas entradas fuertes del rival.

En un video que rápidamente se viralizó, se observa al estratega mexicano encarar a un jugador australiano tras una dura falta sobre Mateo Chávez, lanzando un reclamo que generó polémica: “A la pelota, motherfucker”, expresó visiblemente enfadado.

Lee también México se lleva los mejores MEMES, tras triunfar ante Australia