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Un solitario gol de Johan Vásquez (27') permitió que México hilara un séptimo encuentro sin conocer la derrota. Por la mínima, la Selección Mexicana triunfó (1-0) ante Australia en su penúltimo reto antes de disputar la Copa del Mundo de 2026, donde el camino iniciará contra Sudáfrica.
Además, el resultado dio paso un quinto triunfo para el combinado nacional en lo que va del año. El equipo mantiene un carácter invicto, a la espera de conocer quiénes serán los futbolistas convocados por Javier Aguirre en la lista final para el Mundial de 2026.
Junto a Johan Vásquez, quien también se llevó los reflectores del partido fue Guillermo Ochoa. El guardameta reapareció con la Selección Mexicana después de dos años, una vez que entró de cambio a la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California, para sustituir al “Tala” Rangel.
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. No solo por el regreso de “Memo” Ochoa, sino por la expectativa que creó la reciente victoria del combinado nacional, así como por las críticas contra el equipo del "Vasco" Aguirre.
Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido de preparación contra Australia, rumbo al Mundial de 2026.
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Así se dio la respuesta en redes sociales, después de la victoria de la Selección Mexicana en el Rose Bowl
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