Un solitario gol de Johan Vásquez (27') permitió que México hilara un séptimo encuentro sin conocer la derrota. Por la mínima, la Selección Mexicana triunfó (1-0) ante Australia en su penúltimo reto antes de disputar la Copa del Mundo de 2026, donde el camino iniciará contra Sudáfrica.

Además, el resultado dio paso un quinto triunfo para el combinado nacional en lo que va del año. El equipo mantiene un carácter invicto, a la espera de conocer quiénes serán los futbolistas convocados por Javier Aguirre en la lista final para el Mundial de 2026.

Junto a Johan Vásquez, quien también se llevó los reflectores del partido fue Guillermo Ochoa. El guardameta reapareció con la Selección Mexicana después de dos años, una vez que entró de cambio a la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California, para sustituir al “Tala” Rangel.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. No solo por el regreso de “Memo” Ochoa, sino por la expectativa que creó la reciente victoria del combinado nacional, así como por las críticas contra el equipo del "Vasco" Aguirre.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido de preparación contra Australia, rumbo al Mundial de 2026.

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Selección Mexicana en festejo de gol, durante el partido de preparación para el Mundial de 2026 contra Australia en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos - Foto: Imago7

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de la victoria de la Selección Mexicana en el Rose Bowl

Edson regresando para defender una contra.pic.twitter.com/amxil31d6O — Giusidro86 (@giusername) May 31, 2026

Ya tiene que tener una alineación titular. pic.twitter.com/VGYOczuCPx — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) May 31, 2026

Memo Ochoa va a ser titular contra Sudáfrica pic.twitter.com/2h1aMbcG8R — 𝑳𝒂 𝑩𝒊𝒍𝒍𝒊𝒆 𝑷𝒖𝒎𝒂 🐾 (@LaBillieRebel) May 31, 2026

- Arsenal-PSG Final Champions

- Spurs-Thunder Juego 7

- Toluca-Tigres Final Concachampions

- México-Australia Amistoso



Qué jornada sabatina tuvimos.pic.twitter.com/CXrVmtzxvj — Piojismo (@Piojismo1906) May 31, 2026

- EL PSG SALVANDO AL FÚTBOL Y SIENDO BICAMPEÓN.

- EL TOLUCA EL VERDADERO SEGUNDO GRANDE.

- LA SELECCIÓN DE EL 6 VECES MUNDIALISTA PACO MEMO OCHOA.



QUE SÁBADO MÁS CHING0N Y BÁILALE MI MOTHERFUCKER pic.twitter.com/zaTRQt0yX2 — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) May 31, 2026

Don Guillermo Ochoa va a banquear al tronco rangel con 1 partido y medio jugado. pic.twitter.com/nNzIOSTkHB — 𝐬𝐚𝐮𝐥 🇧🇷 (@7ctcsCA_) May 31, 2026

Yo con el gol de Johan Vasquez pic.twitter.com/furwxFqBfz — Fidel Gian (@Fidelsnap) May 31, 2026

*La selección mexicana es una mierda*



Yo ahorita con el gol de Johan Vázquez a Australia: pic.twitter.com/d6jAF5QTXr — Espartano (@EspartanoPicks) May 31, 2026























