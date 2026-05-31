Bangkok. Una explosión ocurrida en un edificio el domingo en el noreste de Myanmar, donde se almacenan explosivos para la minería, causó la muerte de más de 45 personas, de acuerdo con rescatistas y reportes de medios independientes.

Unas 70 personas resultaron heridas en la explosión, que se produjo alrededor del mediodía en la aldea de Kaungtup, cerca de la frontera con China, en la parte norte del estado Shan.

La zona, ubicada a unos 3 kilómetros (2 millas) al sur de la frontera, está bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, un grupo armado étnico que combate al gobierno central de Myanmar.

🇲🇲 Se reportan, al menos, 45 muertos por una gran explosión en un edificio en Kaungtat, Nankham, Myanmar. pic.twitter.com/Pgdnbi0mv3 — Global News ESP (@GlobalNewsESP) May 31, 2026

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