Bangkok. La premio nobel de la paz cumple este domingo cinco años encarcelada desde el golpe de Estado de 2021, una asonada del Ejército que acabó con una transición democrática en Birmania () y desencadenó un conflicto armado que agravó la crisis en el país.

El hijo pequeño de la depuesta líder, Kim Aris, pidió la libertad para su madre, de 80 años, en un texto publicado en Facebook con motivo del quinto aniversario del golpe, perpetrado el 1 de febrero de 2021 por una junta militar que ha detentado el desde entonces bajo el liderazgo de Min Aung Hlaing, quien se proclamó presidente interino a mediados de 2025.

“Durante estos cinco años, el Ejército ha actuado con crueldad e inhumanidad: asesinando a civiles inocentes, aterrorizando comunidades, destruyendo escuelas, hogares y vidas. Esto no es gobernar. Esto es contra una nación”, expresó Kim Aris, quien reside en .

“Cinco años son demasiados, libérenla, liberen a todos”, prosiguió, en alusión a las 22 mil 767 personas que -según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPP)- han sido detenidas desde la asonada.

También responsabilizó a Min Aung Hlaing, acusado de numerosos ataques contra población civil y por una limpieza étnica contra la minoría rohinyá, de haber convertido el país en “un foco de y estafas”, un delito que vive un auge en el Sudeste Asiático, desde donde operan redes criminales con en todo el mundo.

En paradero desconocido

Sobre su madre, Aris dijo que hoy nadie sabe dónde está, pues “se le niega el acceso a su familia, abogados, médicos y al mundo exterior”.

La junta negó en 2025 que Suu Kyi (quien no es vista en público desde el 30 de diciembre de 2022) tuviese problemas graves de salud, sin revelar el lugar en el que sigue recluida, meses después de que portavoces del asegurasen que se le concedería una medida de arresto domiciliario.

Suu Kyi, quien ya pasó más de 15 años por sus reivindicaciones de libertades frente a los militares que gobernaron Birmania con puño de hierro entre 1962 y 2011, es aún vista como mártir de la democracia de Birmania, por lo que ganó el en 1991.

Durante su mandato entre 2016 y 2021, sin embargo, Aung San Suu Kyi y su partido fueron criticados por no interceder por los rohingyás, una perseguida minoría a la que Birmania no reconoce la ciudadanía y califica como “inmigrantes bengalíes”, aunque tampoco son reconocidos en la vecina Bangladesh.

