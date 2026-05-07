El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la SEP analizará modificaciones al calendario escolar a petición de distintas entidades del país debido a las altas temperaturas y a la realización del Mundial de Futbol 2026.

Durante la inauguración de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el funcionario explicó que el tema será parte central de las discusiones con autoridades educativas estatales.

“Nos vamos a una discusión sobre modificaciones al calendario escolar, a partir de la petición que varias entidades nos han hecho por el tema del calor, por el tema del Mundial y por otros factores que se han venido presentando”, señaló ante secretarios de Educación de todo el país.

Revisan estrategias para reducir cargas administrativas

Delgado indicó que también se revisarán estrategias para reducir las cargas administrativas que enfrentan maestras y maestros, una de las demandas que, dijo, ha sido constante en el sector educativo.

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“Caemos en la imprudencia, hacemos el mea culpa, empezando por nosotros como autoridad federal, de pedir y pedir cosas a las escuelas. Lo mismo se reproduce a nivel estatal y agobiamos a los maestros con muchas cargas”, reconoció.

En ese sentido, adelantó que la SEP trabaja en una plataforma única de inscripción escolar para educación básica y media superior, con el objetivo de simplificar trámites y evitar que las escuelas tengan que entregar información repetida.

“Tenemos que hacer un análisis de las cargas administrativas para disminuirlas. Tenemos que ver qué pedimos doble, qué pedimos triple, qué no nos sirve y qué ya tenemos”, afirmó.

Beca Rita Cetina llegará a 9 millones de estudiantes de primaria

Durante su intervención, el titular de la SEP hizo un balance de los principales programas educativos impulsados por el gobierno federal y destacó la expansión de la beca Rita Cetina.

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Recordó que el año pasado el programa logró incorporar a 5.6 millones de estudiantes de secundaria pública y anunció que este año llegará también a alumnos de primaria mediante una nueva modalidad que incluirá útiles y uniformes escolares.

“La beca Rita Cetina, por disposición de la presidenta, este año llegará a 9 millones de estudiantes de educación primaria”, detalló.

Con ello, sostuvo, el gobierno federal cerrará el año con 22.8 millones de becarios en el país. “Lo cual convierte este programa en uno de los más importantes del mundo”, expresó.

Delgado señaló además que durante la actual administración se alcanzarán casi 130 millones de apoyos acumulados en becas educativas.

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El secretario destacó también la expansión de los programas educativos en Chiapas y Michoacán, donde, dijo, se busca garantizar acompañamiento económico durante toda la trayectoria escolar de niñas, niños y jóvenes, desde primaria hasta educación superior.

La Escuela es Nuestra llegará a 75 mil planteles

En materia de infraestructura, informó que el programa La Escuela es Nuestra llegará a 75 mil planteles educativos con una inversión de 25 mil millones de pesos, beneficiando a 8.5 millones de estudiantes.

Subrayó además que por primera vez se atenderá al 100 por ciento de los bachilleratos públicos del país.

“No sólo hay que dar una beca, también es importante que las escuelas estén bien, que los niños y niñas quieran ir a la escuela porque es un espacio seguro y agradable”, comentó.

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El titular de la SEP afirmó que otro de los ejes de la estrategia educativa es el fortalecimiento de la llamada Nueva Escuela Mexicana, la cual —aseguró— busca promover el pensamiento crítico, la formación humanista y el sentido comunitario.

“La Nueva Escuela Mexicana es un modo de comprender y habitar la escuela, aprender a leer el mundo para escribir lo mejor”, señaló.

En el ámbito de salud y bienestar estudiantil, Mario Delgado destacó los avances de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, mediante la cual ya se cuenta con expedientes digitales de salud de más de 10 millones de niñas y niños.

Añadió que más de cuatro millones de estudiantes han acudido a clínicas del sector salud para recibir atención médica.

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Sin embargo, reconoció que uno de los pendientes continúa siendo la entrega de lentes gratuitos a menores con problemas visuales.

“Tenemos como gran pendiente que vayan por sus lentes. Tenemos que lograr que los padres y madres de familia lleven a sus niños por sus lentes completamente gratuitos”, expresó.

SEP presenta estrategia “ABC de las emociones”

Asimismo, el secretario presentó la estrategia “ABC de las emociones”, enfocada en la atención socioemocional de adolescentes y jóvenes de secundaria y bachillerato.

Indicó que el programa busca responder al deterioro de la salud mental entre estudiantes mediante actividades artísticas, deportivas y espacios de escucha.

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“Tenemos un problema muy preocupante en la salud mental de nuestras adolescencias y juventudes”, reconoció.

Precisó que la estrategia no pretende convertir a las y los docentes en psicólogos, sino fortalecer las relaciones y el acompañamiento dentro de las escuelas.

“Queremos que la escuela sea un ecosistema donde se puedan tejer vínculos, forjar identidades y construir relaciones sanas”, dijo.

Durante la reunión del Conaedu participaron autoridades educativas de 31 entidades federativas, así como subsecretarios y funcionarios federales de la SEP.

Mario Delgado señaló que en el encuentro también se revisarán los avances en infraestructura para educación media superior y los preparativos relacionados con actividades escolares rumbo al Mundial de Futbol 2026.

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