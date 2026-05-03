Ante el creciente riesgo que representan los retos virales violentos entre jóvenes, la diputada del PRI, Fuensanta Guerrero, presentó un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita e implemente un protocolo nacional que contemple acciones claras de prevención, atención y reacción ante amenazas de violencia en centros educativos, especialmente aquellas originadas en redes sociales.

En ese sentido, Guerrero solicitó la implementación de programas de atención psicológica y acompañamiento emocional para estudiantes, docentes y familias afectadas por este tipo de situaciones.

Explicó que el exhorto busca establecer un frente común entre el gobierno y las plataformas digitales, con el objetivo de prevenir, identificar y frenar la propagación de los denominados “challenges”.

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Por ello, hizo un llamado urgente a las autoridades federales para actuar con coordinación y firmeza, pues sostuvo que estos fenómenos digitales no deben ser minimizados, incluso cuando aparentan ser bromas.

Agregó que muchos de estos retos generan pánico colectivo, afectan el bienestar emocional de los estudiantes y pueden derivar en consecuencias graves.

Detalló que el exhorto surgió tras la reciente circulación del reto viral “Tiroteo mañana”, que provocó temor en diversas entidades del país, como Zacatecas, Durango, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León y Campeche.

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“Este es uno de la cadena de desafíos peligrosos que circulan en redes sociales y que, en ocasiones, terminan con la vida de las personas. Este tipo de amenazas no sólo alteran el entorno escolar, sino que también deterioran la confianza en las instituciones y normalizan escenarios de violencia entre las nuevas generaciones”, dijo.

La legisladora tricolor también exigió a las autoridades educativas y de seguridad de Zacatecas investigar a fondo hechos como estos y garantizar condiciones seguras para la comunidad estudiantil.

Además, insistió en la urgencia de actuar con responsabilidad frente a una problemática que, afirmó, evoluciona al ritmo de las redes sociales y frecuentemente deja en la indefensión a las y los jóvenes ante los desafíos virales.

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