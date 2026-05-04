Toluca vs Pachuca EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Cuartos de Final IDA | Clausura 2026

Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Toluca vs Pachuca, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 19:15 horas.

Toluca vs Pachuca, HOY domingo 3 de mayo

Arranca la Liguilla en el estadio Nemesio Diez con el primer partido entre Toluca y Pachuca, una serie que no llega en condiciones normales por la cercanía del Mundial 2026 y la ausencia de un par de seleccionados. Aun así, el Infierno será el escenario donde los Diablos intenten imponer condiciones desde el arranque y tomar ventaja en estos Cuartos de Final.

El equipo de Antonio Mohamed, quinto en la tabla, salta a la cancha con la obligación de responder ante su gente, pese a no contar con piezas clave como Alexis Vega y Jesús Gallardo. No obstante, si cuentan con nombres como Marcel Ruiz y Everardo López, quienes se quedaron fuera de la lista de Javier Aguirre.

Del otro lado, Pachuca busca salir vivo de una cancha complicada. Los Tuzos, que avanzaron como cuarto lugar, no llegan en su mejor momento tras dos derrotas consecutivas en liga, pero están conscientes que la serie se define en el Hidalgo ante su gente.