Jonathan Aranda pega sencillo y da a Rays triunfo 2-1 sobre Giants y barren 3 juegos

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El mexicano conectó un sencillo que dejó en el terreno a su rival en la décima entrada, y los Rays de Tampa Bay vencieron 2-1 a los Gigantes de San Francisco el domingo para completar una barrida de tres juegos.

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Después de que el dominicano Junior Caminero recibió una base por bolas intencional para abrir la 10ª, Aranda elevó suavemente una recta de 0-1 de Caleb Kilian (1-1) hacia el jardín derecho-central corto para que anotara desde segunda el corredor automático Chandler Simpson, lo que le dio a Tampa Bay su novena victoria en 10 juegos y envió a San Francisco a su sexta derrota consecutiva.

Los Rays empataron 1-1 en la octava con un squeeze de seguridad de Ryan Vilade, quien colocó su toque por la línea de primera base.

Caminero se deslizó y llegó antes del tiro del primera base dominicano Rafael Devers.

Ian Seymour (1-0), de Tampa Bay, lanzó una 10ª entrada perfecta.

El abridor de los Rays, Steven Matz, trabajó seis entradas y permitió una carrera con cuatro hits. Dio dos bases por bolas y ponchó a uno.

Tyler Mahle lanzó 5 1/3 entradas en blanco por los Giants, y el venezolano Luis Arraez conectó dos hits.

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