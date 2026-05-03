Nelly Korda quiere volver a México tras ganar el LPGA Riviera Maya Open: “Vivo mi mejor vida”

La mejor golfista del mundo, Nelly Korda, logró el título número 18 de su carrera en el campo de golf El Camaleón de Mayakoba, tan sólo una semana después de conquistar su tercer Major. Ahora se tomará un tiempo para descansar y celebrar sus recientes éxitos.

En conferencia de prensa al terminar la ronda de campeonato, Korda fue cuestionada si este es el mejor momento de su carrera, y con humildad, reconoció que “he tenido grandes momentos en mi carrera, en 2024 gané cinco campeonatos seguidos y el último de ellos fue un Major (su primer Chevron Championship), así que todos han tenido distintos significados, ahora estoy feliz de competir aquí y estar sana, motivada, soy feliz dentro y fuera del campo, estoy viviendo mi mejor vida sin dudas, pero el golf también te da lecciones de humildad, así que debo disfrutar estos momentos, ahora tengo una semana para oler las rosas”.

Lee también Nelly Korda conquista el LPGA Riviera Maya Open y gana su primer título en México

Durante toda la semana, Nelly fue imparable. Tuvo 13 birdies, 3 águilas y solamente dos bogeys, el último de ellos en la bandera del 18.

Entre risas, mencionó que “mi mejor tiro fue el bogey en el 18”, aunque “en general tuve muy buenos tiros, el viento cambió todos los días y te pone en un lugar donde debes confiar en ti”. Definió a Mayakoba como “un pedazo del paraíso” y reveló su deseo por volver a defender su corona el año que viene.

🗣️ “Estoy viviendo mi mejor vida”



Nelly Korda asegura que “ahora puedo tomarme un tiempo para oler las rosas” después de ganar en Mayakoba pic.twitter.com/ded9Q6hmoU — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 3, 2026

Al repasar su última ronda, confesó que “hubo dos partes. En los primeros nueve hoyos mostré mi mejor juego, y en los últimos 9 el golf me dio una lección de humildad, tuve mi primer bogey después de 60 hoyos pero estoy muy feliz, por lo difícil que es este campo jugué muy bien”.