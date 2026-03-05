Pachuca, Hidalgo.- El gobierno del estado impulsa el modelo integral de protección a las mujeres para reparar el daño, proteger y reconstruir proyectos de vida, informó Isabel Sepúlveda Montaño, directora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMEH).

Dijo que en este modelo se concentra, en un solo espacio, servicios médicos, psicológicos, jurídicos y de empoderamiento económico, con lo que se evita la revictimización y facilita el acceso a la justicia.

La servidora pública hidalguense mencionó que el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) ha destinado un presupuesto histórico para fortalecer la atención a víctimas, con lo que se garantiza que la política pública, en favor de las mujeres, se respalde con recursos concretos.

Explicó que en el modelo se contempla la atención médica de primer nivel con canalización especializada cuando se requiere; acompañamiento psicológico para reparar el daño emocional y evitar la repetición de ciclos de violencia.

Así como círculos restaurativos que fortalecen redes de apoyo; atención para niñas y niños víctimas indirectas, quienes cuentan también con un área lúdica mientras sus madres reciben servicios.

Además en materia jurídica el centro dispone de Ministerio Público las 24 horas, asesoría penal y familiar, gestión de guardas y custodias, pensiones alimenticias y medidas de protección inmediatas.

También mantiene coordinación con seguridad pública, mediante la Policía Violeta y herramientas tecnológicas de alerta directa al 911.

Sepúlveda Montaño detalló que uno de los ejes prioritarios es la autonomía económica, ya que se ha detectado que siete de cada diez mujeres que acuden al centro, dependen financieramente de su agresor, por lo que se impulsa su vinculación laboral y el acceso a proyectos productivos en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal.

"Este acompañamiento permitió que una usuaria accediera a una oportunidad internacional y hoy se desempeña como chef en Alemania, transformando su historia y la de sus hijos", expuso y consideró que este caso refleja que cuando la atención es completa —médica, psicológica, jurídica y económica— no sólo se atiende una emergencia: se construyen nuevos comienzos.

En Hidalgo, el acompañamiento institucional no termina en una denuncia; se traduce en protección, reparación y oportunidades reales para que las mujeres vivan libres de violencia, precisó.