Chilpancingo.— El dirigente del Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre de Acapulco, Jesús Zamora Cervantes —detenido por ser el presunto líder de una red de extorsión— fue asesor, de 2023 a 2025, en el Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza la morenista Abelina López Rodríguez. Y no sólo eso, además presumía haber afiliado a Morena a 7 mil personas en 15 días.

La red de extorsión, presuntamente encabezaba Zamora Cervantes, podría ser la misma que asesinó a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y de la organización Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi).

La madrugada del miércoles en Acapulco fue detenido Zamora Cervantes junto a otros 10 integrantes de Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre de Acapulco. Todos son acusados de formar parte de una red dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en gran parte de la Costera Miguel Alemán, según informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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De los 11 detenidos, informó García Harfuch, siete contaban con orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 30 de septiembre de 2023, Zamora Cervantes comenzó a desempeñar el cargo de “Asesor general” en el ayuntamiento de Acapulco. El último registro en la PNT de Zamora Cervantes como “Asesor general” fue el 30 de septiembre de 2025.

Cuando se conoció su detención, la alcaldesa Abelina negó que Zamora Cervantes haya sido parte de su gobierno, pese a que la PNT indica que fue asesor al final de su primera administración y durante el primer año de la segunda.

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En tanto, cuatro cadáveres decapitados fueron hallados dentro de un vehículo abandonado en la puerta trasera del Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, la mañana de este jueves.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo y aseguró que inició una carpeta de investigación.

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